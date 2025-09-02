TÜRGEV'in "Pusula Başarı Bursu" için başvurular başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğini temel alan, yalnızca akademik başarıyı değil, sanatsal ve sportif alanda öne çıkan öğrencileri kapsayan burs programı için 2025-2026 eğitim öğretim yılı başvuruları alınıyor.

Burs programı, yüksek akademik başarıya sahip olmanın yanı sıra farklı alanlarda kendini kanıtlamış öğrencileri hedefliyor. Bu kapsamda, QS Dünya Sıralaması'nda ilk 500'de yer alan üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, QS sıralamasına göre Türkiye'nin ilk 10 üniversitesinde öğrenim gören lisans öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 10 bine giren adaylar başvuru yapabiliyor.

Ayrıca, sanat veya spor alanında belgeyle kanıtlanabilir ulusal ya da uluslararası başarıya sahip bireyler ile milli sporcular da programa dahil ediliyor.

SON BAŞVURU 7 EYLÜL'DE

"Pusula Başarı Bursu"na başvurular, TÜRGEV'in resmi internet sitesinden çevrim içi yapılabiliyor.

"Sen yeter ki üret, düşün, başar. Pusula seninle" mesajıyla gençleri cesaretlendiren, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunan programa başvurular, 7 Eylül Pazar günü sona erecek.

TÜRGEV BURSİYERLERİNDEN ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

Öğrencilerin üretme, düşünme ve başarma süreçlerinde yanında olmayı hedefleyen burs programı, bugüne kadar New York Üniversitesinden Münih Teknik Üniversitesine, Koç Üniversitesinden Boğaziçi Üniversitesine kadar uzanan geniş bursiyer ağıyla hem Türkiye'de hem yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin destekçisi oldu.

TÜRGEV bursiyerleri, son yıllarda yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da önemli başarılara imza attı. Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Reyyan Çifci, dünyanın en prestijli bilim yarışmalarından biri olan Regeneron ISEF 2025'te genetik bilimleri alanında dünya dördüncüsü oldu. Çifci'nin, kronik yara iyileşmesini sensör teknolojisiyle analiz eden projesi, yenilikçi yaklaşımı sayesinde jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Öte yandan, 2025-YKS sonuçlarına göre, TÜRGEV yurtlarında sınavlara hazırlanan 114 öğrenci Türkiye genelinde dereceye girerken, Kartal yurtlarında 11 öğrenci ilk 1000, 33 öğrenci ise ilk 10 bin içerisinde yer aldı. Silopi GİF Merkezinden 3 öğrenci de yine ilk 10 bin içerisine girdi.