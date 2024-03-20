Turgut Altınok’un 600 dairesi daha Antalya’da ortaya çıktı! İşte 600 dairenin sıralı listesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın mal varlığını açıklamasının ardından, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da geçtiğimiz hafta mal varlığını açıklamıştı.

Altınok 22 tane arsa, 13 tane ev, 25 tane tarlalık mal varlığının büyük bölümünün babadan miras olduğunu söyledi.

22 arsa (kendi üzerine), 11 konut (kendi üzerine), 1 benzin istasyonu (kendi üzerine), 2 bina (kendi üzerine) 25 tarla (kendi üzerine)….Aile şirketi hissedarlığı: 12 konut (şirketteki payına düşen) 5 dükkan (şirketteki payına düşen)

“MAL VARLIĞIM ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR”

Altınok X hesabından yaptığı açıklamasında “Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir” notunu düşmüştü.

X hesabında yaptığı açıklama şöyleydi:

“Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır! Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır! Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır! Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.

TURGUT ALTINOK’UN 600 DAİRESİ VAR İDDİASI

Altınok ile ilgili Halk TV ekranlarında Gazeteci Murat Ağırel’den bomba bir iddia gündeme geldi.

Daha önce mal varlığına ilişkin bir soruya, "Mal, mülk Allah’ın biz emanetçiyiz" yanıtını veren Altınok’un Antalya’da 600 dairesinin daha olduğu ileri sürüldü.

Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"Bana bir takipçim ulaştı, listelerdeki 6 milyon metrekarenin haricinde, Antalya'daki havalimanına yakın bir yere konut yapılıyor ve orada Sayın Altınok'un 600 dairesi olduğunu söyledi.

Bunlar bildirilmemiş. Fotoğraflar ve parselleri gönderildi oradaki insanlar bunu iddia ettiler. Altınok tarafına ulaşmaya çalıştığımda onlar bana dönmediler."