Turgut Lenk’e anlamlı ödül

Aksaray / Metin Kurt

Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca Vanlıyı gururlandıran tarihi bir gelişme, Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaşandı. Düzenlenen “Spor ve Sporun Devleri” ödül töreninde, Vanspor Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Vanspor Futbol Kulübü Başkan Adayı Turgut Lenk, aldığı anlamlı ödülle yalnız Van’ın değil, tüm Türkiye’nin gururu oldu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, federasyon başkanları ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin hazır bulunduğu görkemli törende, Lenk’e ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu takdim etti.

VANSPOR HOLDİNG’İN SPOR VİZYONU

İş dünyasında gerçekleştirdiği atılımların yanı sıra spora verdiği güçlü destekle de dikkat çeken Vanspor Holding, Turgut Lenk’in liderliğinde Türk sporuna değer katan projelere imza atıyor. Beştepe’de alınan bu ödül, yalnızca bir başarı belgesi değil; aynı zamanda Lenk’in vizyoner yönetim anlayışının, gençliğe ve spora duyduğu inancın somut bir göstergesi oldu.

“BU ÖDÜL, TÜRK SPORUNA GÖNÜL VEREN HERKESİN”

Törende yaptığı konuşmada spora yatırımın aslında geleceğe yatırım olduğunu vurgulayan Lenk, şu ifadelere yer verdi:

“Bu ödül yalnızca şahsıma değil, Türk sporuna gönül veren herkese aittir. Vanspor Holding olarak gençlerimizin başarısı, ülkemizin spor alanında yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah gelecek günlerde, aylarda ve yıllarda hayata geçireceğimiz projelerle Türk gençliğine daha fazla katkı sunacağız.”

KADINLARDAN BAŞLAYAN SPOR SEFERBERLİĞİ

Lenk’in üzerinde önemle durduğu projelerden biri de sporu kadınlardan ve annelerden başlatma vizyonu oldu. Bu projeye göre; önce kadınların ve annelerin sporu sevmesi, ardından aile bireyleriyle birlikte spor yapmaları teşvik edilecek. Böylece anneler ve babalar spora yöneldikçe, çocukların da doğal olarak spora ilgi duyması sağlanacak.

Bu yaklaşım, yalnızca sportif başarıyı değil; aynı zamanda çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı bir şekilde yetişmelerini amaçlıyor. Lenk, sporun aileden başlayan bir kültür olduğunu vurgulayarak, hangi dalda olursa olsun çocukların spor yapmasının topluma güçlü bir nesil kazandıracağına dikkat çekiyor.

TÜRKİYE VE DÜNYADA BİR İLK

Lenk’in projelerinin yalnız Van için değil, Türkiye ve dünya için de bir ilk olma özelliği taşıması ayrıca dikkat çekiyor. Kadınlardan ve ailelerden başlayan bu spor vizyonu, uluslararası ölçekte de örnek gösterilebilecek nitelikte görülüyor.

Turgut Lenk, bu konuda yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi:

“Projelerimizin Türkiye’de ve dünyada bir ilk olmasının gururunu yaşıyoruz. Annelerimize, gençlerimize ve ailelerimize sporu sevdirmek, onların sağlıklı nesiller yetiştirmelerine katkıda bulunmak bizim için ayrı bir mutluluk ve büyük bir keyiftir. Bu gurur, yalnızca şahsıma değil, Van’a ve tüm Türkiye’ye aittir.”

“SAĞLAM KAFA, SAĞLAM VÜCUT İÇİN SPOR”

Lenk, gençliğin geleceği için sporu bir zorunluluk olarak gördüğünü de ifade etti. Milletimizin güçlü, sağlıklı ve bilinçli bir gençliğe kavuşmasının yolunun sporla mümkün olduğunu vurgulayan Lenk, şu sözlerle mesajını pekiştirdi:

“Gençlerimizin sağlam kafa, sağlam beyin, sağlam vücut sahibi olmaları için sporu teşvik etmek zorundayız. Bu da ancak kadınlara, annelere, babalara, çocuklara ve gençlere destek vererek gerçekleşebilir. Gençlerimizi ve toplumumuzu spora yönlendirdiğimiz sürece başarırız, kazanırız. Aksi takdirde gençlerimizin geleceğinden dolayı zorlu günler yaşayabiliriz. Bizim görevimiz, sporla gençliğimizi güçlendirmek ve yarınlara umutla bakmalarını sağlamaktır.”

VAN VE TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK GURUR

Van’dan Türkiye’ye yayılan bu gurur, yurt içinde yaşayan yaklaşık 7 milyon Vanlıyı heyecanlandırırken, Vanspor Holding’in dünya çapında hayata geçireceği projelere olan inancı da perçinledi. Bu ödül, Van’ın yalnızca bölgesel bir merkez olmadığını; aynı zamanda spor, ekonomi ve kültür alanında Türkiye’ye yön verecek bir güç olduğunu ortaya koydu.

GENÇLİĞE KATKI SAĞLAYACAK PROJELER

Vanspor Futbol Kulübü Başkan Adayı kimliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Turgut Lenk’in projeleri, Van’ı Türk futbolunun güçlü merkezlerinden biri yapmayı hedefliyor. Özellikle kadınlardan başlayarak ailelere yayılan spor bilincinin, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Uzmanlar, bu vizyonun yalnızca Van’a değil, tüm Türkiye gençliğine örnek olacağı görüşünde birleşiyor.

ULUSAL DÜZEYDE TAKDİR

Törende pek çok branştan sporcu, antrenör ve kulüp yöneticisi ödüllendirilirken, Turgut Lenk’in Vanspor Holding adına aldığı ödül iş dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Türk sporuna sağlanan katkılar, disiplinli çalışma anlayışı ve ileriye dönük vizyonu, ulusal basında da övgüyle yer buldu.

TARİHE GEÇEN BİR BAŞARI

Beştepe’de taçlanan bu başarı, Vanlıların gururla andığı bir dönüm noktası oldu. Vanspor Holding’in spora ve gençliğe sunduğu katkılar, Turgut Lenk’in liderliğinde daha da büyüyerek yoluna devam edecek. Bu ödül, yalnız bir anı değil; aynı zamanda geleceğin teminatı ve Türk sporunun yükselişinde önemli bir kilometre taşı olarak tarihe geçti.