Turgut Özakman’ın “Ocak”ı Esenyurt’ta hayat buldu!

Esenyurt Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Belediye Tiyatrosu, usta yazar Turgut Özakman'ın kaleme aldığı "Ocak" adlı tiyatro oyununu sahneleyerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, hem düşündürdü hem de duygulandırdı.

Belediyenin tiyatro kurslarında eğitim alan kursiyerlerin sahneye koyduğu oyun, 6 aylık yoğun bir çalışmanın ürünü olarak seyircinin karşısına çıktı. İlk kez sahne deneyimi yaşayan kursiyerler, emeklerini ve sanat aşklarını büyük bir başarıyla sergiledi. Aile bağlarını ve yaşam mücadelesini ele alan oyun, salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı.

"SANAT TOPLUMU DÖNÜŞTÜRÜR"

Eğitmen Hakan Hasanoğlu, kursiyerlerin gösterdiği çabayı şu sözlerle dile getirdi: "Oyunumuz yaklaşık 6 aylık bir emeğin ürünü. Kursiyerlerimiz bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştı. Bugün seyirciden aldığımız olumlu tepkiler bizi çok mutlu etti. Sanat, toplumu dönüştürür. Esenyurt'ta, genç ve sanatla iç içe bir ilçe. Halkımızı kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz."

"İLK SAHNE DENEYİMİMDİ"

Oyunda sahne alan kursiyerlerden Erhan Çolak ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bir tarlayı ektikten sonra ürününü toplama duygusu var ya, şu an tam olarak onu yaşıyorum. Bu benim ilk sahne deneyimimdi, çok keyifliydi. Belediyelerin böyle imkânlar sunması bizim için büyük bir şans. Bu duyguyu bana yaşattığı için Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim."

"ÇOK GÜZEL BİR OYUN İZLEDİK"

İzleyiciler de oyun sonrası duygularını paylaştı. Seyircilerden Tuncay Gümüş, "Çok güzel bir oyun izledik. Ailemle birlikte geldim ve çok etkilendik. Oyuncular harika bir performans sergiledi. Tüm ekibe teşekkür ediyoruz" dedi. Servet Candan Karaokçu ise annesini izlerken yaşadığı duyguyu şöyle anlattı: "Çok güzeldi, çok zevk aldım. Son sahnede gözlerim doldu. Annemi sahnede izlemek ayrı bir heyecandı. Onunla gurur duydum."