Turgut Özal Bulvarı’nda firari avı! 45 yıl hapisli aranıyordu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, aranan kişilerle ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, gasp, yağma, hırsızlık ve hükümlünün kaçması gibi suçlardan 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası alan Muhammet A.’yı aramaya başladı.

Yapılan incelemelerde, hükümlünün Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı civarında olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlarını sürdüren ekipler, bulvar üzerinde şüpheliyi tespit ederek yakaladı.

Emniyette ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.