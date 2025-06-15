Turgut Özal Bulvarı’nda firari avı! 45 yıl hapisli aranıyordu

Kaynak: İHA

Adana’da gasp, yağma, hırsızlık gibi suçlardan 45 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, aranan kişilerle ilgili çalışma yaptı.

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Ekipler, gasp, yağma, hırsızlık ve hükümlünün kaçması gibi suçlardan 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası alan Muhammet A.’yı aramaya başladı.

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Yapılan incelemelerde, hükümlünün Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı civarında olduğu tespit edildi.

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Bölgede operasyonlarını sürdüren ekipler, bulvar üzerinde şüpheliyi tespit ederek yakaladı.

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Emniyette ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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