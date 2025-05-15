Turgut Özal’ın ölüm nedeni ortaya çıktı! Ünlü gazeteci büyük sırrı araladı… 32 yıl önce ölmüştü…

Terör örgütü PKK’nın fesih bildirisindeki Turgut Özal için “ortadan kaldırıldı” iddiasına usta gazeteci Uğur Dündar Arena programında büyük sırrı araladı. Canlı tanık olduğunu belirten Dündar, Özal'ın Türkiye’nin ilk bypass ameliyatı geçirenlerinden biri olduğunu söyledi. Dündar, “Yoğun tempoda çalışması, beslenme alışkanlıkları ve sağlık sorunları zamanla kalp krizine yol açtı" şeklinde konuştu.

SUİKAST İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 32 yıl önce hayatını kaybetmişti. Özal’ın ölümü hakkında suikast iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ölümü hakkında kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Ölümünden önce Özal, 18 Haziran 1988 yılında Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Anavatan Partisi'nin 2. Olağan Kongresi'nin düzenlendiği sırada Kartal Demirağ isimli saldırgan tarafından düzenlenen suikasttan yaralı olarak kurtulmuştu. 32 yıl önce hayatını kaybeden Özal hakkında terör örgütü PKK, fesih bildirisinde ölümü için “ortadan kaldırıldı” iddiasında bulunmuştu.

“BUNU DA ORADA BULUNAN BİRİ OLARAK SÖYLÜYORUM”

Usta gazeteci Uğur Dündar, Arena programında Özal’ın ölümünü değerlendirdi.

Duayen gazeteci Uğur Dündar, "Canlı tanık olarak söylüyorum" diyerek Özal'ın ölümünün ardındaki gerçeği anlattı. Özal’ın beslenmesine dikkat etmediğini söyleyen Dündar, “bunu da orada bulunan biri olarak söylüyorum” dedi. Cumhurbaşkanlığı konutundaki yemekte yağın kendisine dokunduğunu belirten Dündar, “Birkaç gün midem ekşidi ağır yağdan dolayı. Yani ikramda kusur etmediler ama böyle bir sıkıntı yaşadım” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD GİBİ NEDENLERLE HAYATINI KAYBETTİ”

Özal’ın ağır yemekler yediğine dikkat çeken Dündar, “Özal vefatından önce Türki cumhuriyetlere gitmişti; Orada da beslenme et ağırlıklıdır. Şimdi, Özal böyle ağır yemeklerin olduğu ağırlamalardan sonra Türkiye'ye geldi. Zaten çok yoruluyordu. Çok yoğun bir tempoda çalışıyordu. Vefatından sonra çok derin analizler yapıldı, yurt dışına örnekler gönderildi. Ona rağmen herhangi bir zehirlenme durumu tespit edilemedi. Yani merhum, kalp krizinden, bünyesindeki kalp rahatsızlığını tetikleyen birikimlerden, yüksek kolesterol ve trigliserid gibi nedenlerle hayatını kaybetti. Bunu da bilgilerime dayanarak açıklamış olayım” ifadelerini kullandı.