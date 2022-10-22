﻿Turgutlu Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Turgutlu Belediyesi, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 13 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Askerliğini yapmış olmak veya muaf olmak
En az ilkokul mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik
Diploma
İkametgah
Sabıka kaydı
Özgeçmiş
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