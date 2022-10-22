﻿Turgutlu Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Turgutlu Belediyesi, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 13 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Askerliğini yapmış olmak veya muaf olmak

En az ilkokul mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik

Diploma

İkametgah

Sabıka kaydı

Özgeçmiş