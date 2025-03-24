Turgutlu Belediyesi'nden anlamlı kampanya

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Turgutlu Belediyesi'nden anlamlı kampanya

Turgutlu Belediyesi'nin Dünya Su Günü’ne özel hayata geçirdiği “5 Litre Bitkisel Atık Yağı Getir Hediyeyi Götür” kampanyası yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Çetin Akın da kampanyaya destek verdi.

Turgutlu Belediyesi çevre ve doğayı koruma konusunda farkındalığı artırmaya yönelik Dünya Su Günü’ne özel “5 Litre Bitkisel Atık Yağı Getir Hediyeyi Götür” kampanyası düzenledi. Orta Park Atatürk Heykeli önünde yapılan kampanyada 5 litre atık yağ getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ile birlikte atık yağ getirerek, kampanyaya destek oldu.

Söz konusu kampanyanın çevre bilincini artırmasına yönelik önemli katkı sağladığını dile getiren Akın, “Belediyemizin Dünya Su Günü’ne özel düzenlediği ‘5 Litre Bitkisel Atık Yağı Getir Hediyeyi Götür’ kampanyasına destek olmak adına atık yağlarımızı Başkan Yardımcımız Evren Erbaş Ser ile birlikte teslim ettik. Turgutlu Belediyesi olarak çevremize, suyumuza sahip çıkarak geleceğimizi korumak adına tüm proje ve kampanyaların içerisinde olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden de aynı hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorum” dedi.

Turgutlu Belediyesi'nden anlamlı kampanya

Son Haberler
BUSMEK'ten bedava YKS hazırlık kursları
BUSMEK'ten bedava YKS hazırlık kursları
İBB’den Şehzadebaşı Camii’nde bulunan tarihi mezarlarla ilgili açıklama
İBB’den Şehzadebaşı Camii’nde bulunan tarihi mezarlarla ilgili açıklama
Uşak'ta 1.208 adet iş yeri denetlendi
Uşak'ta 1.208 adet iş yeri denetlendi
Silivri Cezaevi'nden ilk görüntü geldi! İmamoğlu'nun iftar yemeğinde ne vardı?
Silivri Cezaevi'nden ilk görüntü geldi! İmamoğlu'nun iftar yemeğinde ne vardı?
Konaklı’da 10 dönümlük arazi halkın kullanımına açıldı
Konaklı’da 10 dönümlük arazi halkın kullanımına açıldı