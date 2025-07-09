Turgutlu Belediyesi'nden aşure hayrı

Turgutlu Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla gelenekselleşen aşure hayrını bu yıl da yaptı.

Eski Belediye Binası önünde gerçekleştirilen aşure hayrına katılan Turgutlu Belediyesi Başkan Vekili Faysal Teterbaş, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Meclis üyeleri Bilge Cebe, Cemal Aydın, Çağdan Erim, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını, kaynayan aşure kazanlarının bolluk ve bereketi çoğaltması temennisinde bulundu.

Maliz, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrımızı gerçekleştirdik. Aşevi ve Hayır Merkezimizde hazırlanan aşureleri bolluk ve bereketin çoğalması temennisiyle hemşehrilerimize ikram ettik. Aşure hayrımızın ve Muharrem ayının Turgutlu’muz, ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.