TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

TURGUTLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Turgutlu İlçe, Musacalı Mahalle/Köy, 133 Ada, 5 Parsel, tapuda bağ vasfıyla kayıtlı olup 15.609,18 m² miktarındadır. Halen yüksek sistem çekirdeksiz üzüm bağıdır. Toprak yapısı kumlu tınlı ,derin profilli ,düz düze yakın meyilli taşsız, sulama imkanı olan 1.sınıf tarım arazisidir. DSİ ye ait kanalet bölgesi içerisindedir. Salma sulama yapılmaktadır. Parselin yolu mevcuttur. Ulaşım imkanı iyidir.Parsel yerleşim alanına 1,37 km ,Turgutlu İlçe Merkezine 9,14 km İzmir -Ankara Karayoluna 6,30 km mesafededir.

İmar Durumu: Taşınmaz köy yerleşik alan sınırlarında kalmakta olup plansız alanlar tip imar yönetmeliğine istinaden zeminde yüzde kırk toplamda yüzde elliyi geçmemek koşulu ile 2 kat yapı yapılabilir.

Kıymeti : 3.121.836,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:16

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Turgutlu İlçe, Musacalı mahallesi 114 ada 177 parsel tapuda bağ vasfıyla kayıtlı olup 5.771,58 m² miktarındadır. Halen tarla olarak kullanılmaktadır. Köy yerleşim alanına sınırdır. Köye ulaşım sağlanan asfalt yola bitişik cephelidir. Toprak yapısıkilli tınlı derin profilli %2-3 meyilli taşsız, içerisinde3 adet zeytin ve sergi yeri bulunan tarım arazisidir.Taşınmaz batı cephesinde 10-15 cm kalınlığında yaklaşık 1.000 m2 büyüklüğünde bir adet beton sergi yer almaktadır. Beton sergi yaklaşık 20 yılı aşkın bir yapıdır.

İmar Durumu: : Yerleşik alan sınırları dışında tarla vasfındadır.

Kıymeti : 1.931.474,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:27

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.