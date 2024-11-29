Turgutlu'da Engelliler Günü’ne özel “Sevgi Konseri”

Düzenleme: Kaynak: İHA
Turgutlu'da Engelliler Günü’ne özel “Sevgi Konseri”

Turgutlu Belediyesi organizasyonunda Turgutlu Otizm Topluluğu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik programı hazırladı.

“Sevgi Konseri” adı altında gerçekleştirilecek olan programda, Murat Yıldırım ve çocuklar dezavantajlı bireylerin doğru fırsatlar verildiğinde başarılı çalışmalara imza atabileceklerini gösterecek.

Ücretsiz etkinlik, 3 Aralık Salı günü saat 19.00’da Eski Belediye Binası’nda gerçekleşecek. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, etkinliğe ilişkin “Kentimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza hitap edecek programlara imza atmaya devam ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel Turgutlu Otizm Topluluğu ile çok anlamlı bir etkinlik yapacağız. Dezavantajlı bireylerimizin yer alacağı ‘Sevgi Konser’imize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Turgutlu'da Engelliler Günü’ne özel “Sevgi Konseri”

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