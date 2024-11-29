Turgutlu'da Engelliler Günü’ne özel “Sevgi Konseri”

“Sevgi Konseri” adı altında gerçekleştirilecek olan programda, Murat Yıldırım ve çocuklar dezavantajlı bireylerin doğru fırsatlar verildiğinde başarılı çalışmalara imza atabileceklerini gösterecek.

Ücretsiz etkinlik, 3 Aralık Salı günü saat 19.00’da Eski Belediye Binası’nda gerçekleşecek. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, etkinliğe ilişkin “Kentimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza hitap edecek programlara imza atmaya devam ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel Turgutlu Otizm Topluluğu ile çok anlamlı bir etkinlik yapacağız. Dezavantajlı bireylerimizin yer alacağı ‘Sevgi Konser’imize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.