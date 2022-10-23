Turgutlu’da iki eve uyuşturucu baskını: 2 gözaltı  

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda iki ayrı eve baskın düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda A.Ç. (30) isimli şüphelinin ikametinde 2 parça halinde 160 gram esrar maddesi, M.F. (30) isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise toplam 46 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatılırken, A.Ç. ve M.F. gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.