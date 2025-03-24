Turgutlu’da ödüllü kompozisyon yarışması

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kent Konseyi işbirliğinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik ödüllü kompozisyon yarışması düzenlenecek. Öğrenciler, eserlerini 16 Mayıs 2025 Cuma gününe kadar okul müdürlerine teslim edebilecek.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kent Konseyi yaşadığımız dünyayı gelecek nesillere daha iyi şartlarda bırakabilmek için neler yapmamız gerektiği konusunda bilinç oluşturmak amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışmasına hazırlanıyor. Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kent Konseyi, hazırlıklarına başladıkları yarışma ile öğrencilerin duyarlılıklarını yazılı ifade ile ortaya koymalarına imkan sağlayacak.

BİRİNCİYE 7 BİN 500 TL HEDİYE

Yarışmaya, Turgutlu'da bulunan tüm resmi ve özel ortaokul ile lise öğrencileri katılabilecek. Katılımcılar, hazırladıkları kompozisyonları 16 Mayıs 2025 Cuma gününe kadar okul müdürlüklerine teslim edebilecekler. Yarışma kapsamında her okul, kendisine teslim edilen eserler arasından 5 kompozisyon belirleyerek değerlendirmeye sunacak. Yarışmada dereceye girenler için birincilik ödülü 7 bin 500 TL, ikincilik ödülü 5 bin TL, üçüncülük ödülü ise 2 bin 500 TL hediye çeki takdim edilecek.

KOMPOZİSYON KONULARI

Ortaokul öğrencileri için kompozisyon konusu: "Her gün içtiğimiz ve kullandığımız suyu nasıl tanımlarsınız? Bir anda yeryüzünde hiç su kalmadığını düşünün. Ne kadar süre, nasıl yaşayabiliriz? Gelecek nesillerin su sıkıntısı çekmemesi için bugünden neler yapmalıyız?" olarak belirlenirken, lise öğrencileri için kompozisyon konusu şöyle: "Biz bu dünyayı dedelerimizden miras olarak değil, torunlarımızdan ödünç aldık." ifadesini nasıl açıklayabilirsiniz? Şu anda yaşadığımız çevre, içtiğimiz ve kullandığımız suyu gelecek nesillere daha iyi bırakabilmek için neler yapmamız gerekir?"