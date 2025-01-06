Turhal Belediye Başkanı'nın emeklilere verdiği %50 su indirimi vaatleri, %100 zamla çöktü

Kaynak: Haber Merkezi
Turhal Belediye Başkanı'nın emeklilere verdiği %50 su indirimi vaatleri, %100 zamla çöktü

Turhal'da CHP li belediye başkani M.Erdem Ural in , seçim öncesi emeklilere suya %50 indirim yapma vaadi, yerini büyük bir hayal kırıklığına bıraktı. 2025 yılı itibarıyla suya yapılan %100'lük zam, belediyenin vaatlerinin ne kadar uzak bir hayal olduğunu gözler önüne serdi.

Tokat /Ahmet Pasinlioğlu

CHP'li Başkan,M. Erdem Ural seçim kampanyası sırasında emeklilere yönelik su faturalarında %50 indirim yapacaklarını açıklamış, bu vaat, çoğu emekli için bir umut kaynağı olmuştu. Ancak yılbaşında gerçekleştirilen zamla, hem emekliler hem de tüm Turhallılar büyük bir şok yaşadı. Su fiyatlarının %100 oranında artması, vaatlerin suya yazılmış olduğu gerçeğini acı bir şekilde hatırlattı.

whatsapp-gorsel-2025-01-06-saat-18-40-53-b5948a5d.jpg

İNSANLARIN GÜVENi KALMADI

Bu gelişme, sadece ekonomik bir yük yaratmakla kalmadı; aynı zamanda belediyenin samimiyeti konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu. Seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmemesi, halkın güvenini zedeledi. Turhal'da suyun pahalı hale gelmesi, artık sadece maddi bir sorun değil, aynı zamanda yönetimin tutarsızlığının ve güven kaybının sembolü haline geldi.

whatsapp-gorsel-2025-01-06-saat-18-40-53-da4d1ae4.jpg

Turhal Belediyesi'nin bu kararı, adeta bir "çifte kavrulmuş zam" olarak nitelendirilebilir. İnsanlar, "su hayattır" derken, hayal kırıklığına uğradılar. Belediye başkanının "emekliye değer veriyoruz" diyerek sunduğu vaat, suya yapılan zamla birlikte tamamen yerle bir oldu.

Turhal halkı şimdi soruyor: Şehirde sadece su mu pahalı, yoksa güven de tükenmiş mi? Musluklardan akacak suyun bedeli artarken, sözlerin değeri de sorgulanmaya başlandı. Turhal, seçim vaatleriyle ilgili utanç verici bir dönemin içine adım atmış görünüyor.

Son Haberler
Turhal Belediye Başkanı'nın emeklilere verdiği %50 su indirimi vaatleri, %100 zamla çöktü
Turhal Belediye Başkanı'nın emeklilere verdiği %50 su indirimi vaatleri, %100 zamla çöktü
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kazandı (6 Ocak 2025)
Borsa günü yükselişle tamamladı
Osman Gökçek'i zorlayan Melih Gökçek sorusu! Yanıtı olay oldu
Osman Gökçek'i zorlayan Melih Gökçek sorusu! Yanıtı olay oldu
'Öcalan ev hapsine çıkıp evlenmek istiyormuş' Ünlü gazeteci bombayı patlattı
'Öcalan ev hapsine çıkıp evlenmek istiyormuş' Ünlü gazeteci bombayı patlattı
DEM Parti heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı ziyaret etti
DEM Parti heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı ziyaret etti