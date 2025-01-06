Turhal Belediye Başkanı'nın emeklilere verdiği %50 su indirimi vaatleri, %100 zamla çöktü

Tokat /Ahmet Pasinlioğlu

CHP'li Başkan,M. Erdem Ural seçim kampanyası sırasında emeklilere yönelik su faturalarında %50 indirim yapacaklarını açıklamış, bu vaat, çoğu emekli için bir umut kaynağı olmuştu. Ancak yılbaşında gerçekleştirilen zamla, hem emekliler hem de tüm Turhallılar büyük bir şok yaşadı. Su fiyatlarının %100 oranında artması, vaatlerin suya yazılmış olduğu gerçeğini acı bir şekilde hatırlattı.

İNSANLARIN GÜVENi KALMADI

Bu gelişme, sadece ekonomik bir yük yaratmakla kalmadı; aynı zamanda belediyenin samimiyeti konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu. Seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmemesi, halkın güvenini zedeledi. Turhal'da suyun pahalı hale gelmesi, artık sadece maddi bir sorun değil, aynı zamanda yönetimin tutarsızlığının ve güven kaybının sembolü haline geldi.

Turhal Belediyesi'nin bu kararı, adeta bir "çifte kavrulmuş zam" olarak nitelendirilebilir. İnsanlar, "su hayattır" derken, hayal kırıklığına uğradılar. Belediye başkanının "emekliye değer veriyoruz" diyerek sunduğu vaat, suya yapılan zamla birlikte tamamen yerle bir oldu.

Turhal halkı şimdi soruyor: Şehirde sadece su mu pahalı, yoksa güven de tükenmiş mi? Musluklardan akacak suyun bedeli artarken, sözlerin değeri de sorgulanmaya başlandı. Turhal, seçim vaatleriyle ilgili utanç verici bir dönemin içine adım atmış görünüyor.