Turhal esnafı Melike Atalay'dan fuar planına sert tepki: Haksız rekabet ve gelir kaybı yaşarız

TOKAT / AHMET PASİNLİOĞLU

Esnaf Odası Başkanı Melike Atalay'dan yapılan duyuruya göre, Turhal Belediyesi'nin ilçeye ait olmayan bir spor kulübünün haklarını satın alma finansmanını sağlamak amacıyla, esnafın görüş ve fikirleri alınmadan il içinden ve dışından "esnaf görünümlü vurguncuların" katılımıyla bir fuar düzenlemek istediği öğrenildi. Açıklamada, bu organizasyonun yerel esnafın ticaretini doğrudan olumsuz etkileyeceği ve haksız rekabete yol açacağı vurgulandı. Oda tarafından ilgili makamlara yapılan başvuruların ise, fuarın yapılacağı ve iptal edilmeyeceği yönünde yanıtlandığı ifade edildi.

"ESNAF ZATEN KAN AĞLIYOR, YAZ UMUTLARIMIZ ÇÖKERTİLDİ"

Yıllardır zor şartlarda emek veren, istihdam yaratan ve evine ekmek parası götüren esnafın, dışarıdan gelen ve ilçe mali yapısını derinden etkileyecek "vurguncuların" eline teslim edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Duyuruda, bu tür organizasyonların yerel ekonomiyi canlandırmak yerine zayıflatacağı ve esnafın gelir kaybına neden olacağı açıkça ifade edildi.

Esnaf, fuarın düzenlenmek istendiği tarihin de yaz ortasına denk gelmesi nedeniyle cirolarının tamamen etkileneceğini dile getirdi. Bir esnafın ifadesine göre, "Yazın ortasında esnaf dört gözle yazı beklerken, böyle küçük bir ilçede fuar yapmak çok mantıklı bir iş değil. Esnaf zaten kan ağlıyor şu anda, yaz zaten olmuyor, kıştan zorla çıkan bir esnaf yazı bekledi ama yaz umutlarında çökertti."

SİYASİ KARŞILIK UYARISI

Turhal esnafı olarak bu organizasyonu doğru bulmadıklarını ve desteklemediklerini belirten Oda Başkanı Melike Atalay, Belediye Başkanı ve organizasyon ekibinden bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ettiklerini tüm Turhal kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, eğer bu organizasyondan vazgeçilmez ise, bunun bir siyasi karşılığı olacağı uyarısı da yapıldı.

İddialara göre, Millet Bahçesi'nde 15 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında kiralanarak fuar kurulacağı ve buradan elde edilecek gelirin Erbaa Spor'a aktarılacağı belirtiliyor. Turhal esnafı, belediyenin bu kararı gözden geçirmesini ve gerekli anlayışın gösterilmesini önemle rica ediyor.