Turhal'da akıl almaz kaza! Trafo duvarına çarpıp hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Turhal'da akıl almaz kaza! Trafo duvarına çarpıp hayatını kaybetti

Tokat'ın Turhal ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 40 yaşındaki Mert Akbaş otomobiliyle trafo duvarına çarpıp hayatını kaybetti.

YENİÇAĞ/ AHMET PASİNLİOĞLU

Turhal'da meydana gelen trafik kazasında 40 yaşındaki Mert Akbaş hayatını kaybetti.

TRAFO DUVARINA ÇARPTI

Gece yarısı Zile yolunda seyir halinde olan Akbaş'ın kullandığı araç, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek şehir şebekesini yöneten trafonun duvarına çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde yalnız olan bir çocuk babası sürücü Akbaş hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahaleleri sonuçsuz kaldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

c5e0a4cd-125f-4177-9afd-76be83c0a33b.jpg

c0531c3b-adb7-4801-a675-e6416978671d.jpg

Son Haberler
Eski CHP'li Selçuk Ayhan, toprağa verildi
Eski CHP'li Selçuk Ayhan, toprağa verildi
Hâkimiyetini kaybeden sürücü takla attı
Hâkimiyetini kaybeden sürücü takla attı
Kumluca’da çıkan yangına müdahale sürüyor
Kumluca’da çıkan yangına müdahale sürüyor
Araç tutmasına iyi gelen besinler neler? Uzmanlar tek tek anlattı
Araç tutmasına iyi gelen besinler neler? Uzmanlar tek tek anlattı
Turgutlu’da aranma kaydı bulunan 8 kişi yakalandı
Turgutlu’da aranma kaydı bulunan 8 kişi yakalandı