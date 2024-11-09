Turhal'da akıl almaz kaza! Trafo duvarına çarpıp hayatını kaybetti

YENİÇAĞ/ AHMET PASİNLİOĞLU

Turhal'da meydana gelen trafik kazasında 40 yaşındaki Mert Akbaş hayatını kaybetti.

TRAFO DUVARINA ÇARPTI

Gece yarısı Zile yolunda seyir halinde olan Akbaş'ın kullandığı araç, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek şehir şebekesini yöneten trafonun duvarına çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde yalnız olan bir çocuk babası sürücü Akbaş hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahaleleri sonuçsuz kaldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.