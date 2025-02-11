Turhal'da cami satışı krizi: Halk ve siyasi partilerden tepkiler

Tokat /Ahmet Pasinlioğlu

Turhal Belediye Meclisi, Ocak 2025 tarihinde yaptığı toplantıda, üzerinde 3 cami bulunan belediyeye ait arazilerin satışına karar verdi.

Satış kararı, Turhal Kocakavak İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin vergi borçlarına karşılık olarak alındı.

Satışa çıkarılan araziler üzerinde Binevler Mehmet Akif Ersoy Camii, Birlik Camii ve Kova Camii bulunuyor.

Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanı Yasin Çeltek, kararı kınayarak, meclis üyelerini istifaya davet etti. Çeltek, kararın takipçisi olacaklarını ve bir an önce karardan dönülmesini talep etti. Aksi takdirde, kararı onaylayan Turhal Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Karar, kamuoyunda da tepkilere neden oldu. Sosyal medyada birçok vatandaş, kararı eleştirerek, cami gibi kutsal mekanların satışının kabul edilemez olduğunu savundu.

Turhal Belediye Meclisi'nin aldığı karar, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Kararın iptal edilip edilmeyeceği veya meclis üyelerinin istifa edip etmeyeceği merak konusu. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.