Turhal'da feci kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Tokat/ Ahmet Pasinlioğlu

Turhal'da iddialara göre, kaskı olmayan 20 yaşındaki Soner Dinler'i kovalayan ekipler, panik yapıp kaçan gencin ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Soner Dinler, kaskı olmadan motosikletiyle seyir halindeyken bir polis ekibi tarafından fark edildi.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan Dinler, kaçmaya başladı. Kaçış sırasında bir minibüse çarpan Dinler, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Turhal'da son dönemde motosikletlere yönelik polis denetimlerinin arttığı biliniyor. Bu durum, özellikle genç sürücüler arasında polis korkusuna neden olmuş durumda. Denetime girmek istemeyen birçok sürücü, güzergah değiştirerek polis kontrolünden kaçmaya çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililerin konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor. Turhal halkı, yaşanan bu üzücü olayın aydınlatılmasını ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.