Turhal'da siyasi polemik: Belediye meclis üyesinin kızı işe alındı iddiası

Tokat /Ahmet Pasinlioğlu

Turhal'da siyaset arenasında dikkat çekici bir olay yaşandı. CHP Belediye Meclis Üyesi Kemal Kocabaş'ın kızı, iddialara göre Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural'ın girişimleriyle belediyenin işlettiği Şelale Restoranı'nda işe başladı. Bu durum, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Olayın duyulmasının ardından, sosyal medyada Kemal Kocabaş'ın paylaşımlarındaki imla hataları gündeme geldi. Profilindeki imla hataları, "yazı yazmayı dahi bilmediği, kelimeleri ayırmayı bilmeyen birini nasıl Belediye Meclis Üyesi yaptıkları" şeklinde eleştirilere neden oldu.

Kemal Kocabaş'ın sosyal medya profilinde yer alan ve büyük harflerle yazdığı ifadeler de eleştiri konusu oldu. Atatürk'ü, Cumhuriyeti, Halkçılığı, Vatanseverliği ve Demokrasiyi "hoyratça sömürmekle" suçlandı. "Kızını torpille işe aldırmak mı sizin Atatürkçülükten, demokrasiden, vatanseverlikten anladığınız?" soruları, eleştirilerin dozunu artırdı.

Kemal Kocabaş'ın belediye meclis üyesi olur olmaz kızını işe aldırması, liyakat tartışmalarını da beraberinde getirdi. "Koskoca Turhal'da işe ihtiyacı olan başka bir gencimiz yok mu?" sorusu, kamuoyunda yankı buldu. Ayrıca, Kemal Kocabaş'ın Antalya'dan geldiği ve şirketleri olduğu, dolayısıyla maddi durumunun iyi olduğu bilgisi, tepkileri daha da artırdı.

Bu olay, Turhal'da siyasi tartışmaları alevlendirirken, kamuoyunda liyakat, etik değerler ve siyasi ilişkilerin kullanımı gibi konularda önemli soruları gündeme getirdi.