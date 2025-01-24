Turhal'da su yükleme sisteminde büyük değişiklik! Esnaf ve vatandaş tepkili

Tokat - Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ

Daha önce sanayi sitesindeki şubesinin kapatılmasıyla gündeme gelen su yükleme bürolarının, şimdi de Yenisehir'deki şubesinin kapatılmasıyla vatandaşlar ve esnaf büyük tepki gösterdi.

Belediyenin, su yükleme bayiliklerini tütün satan işyerlerine vereceği yönündeki duyumlar, özellikle çocukların bu işyerlerine gönderilmesinin yaratacağı riskler konusunda endişeleri artırdı.

Üstelik bu işyerlerinin vatandaşlardan 10 TL tahsilat yapacağı iddiası da tepkileri daha da büyüttü.

Özellikle belediyenin, menzil tarikatına yakın olduğu iddia edilen bir tütüncüye bayilik vermesi, CHP'li belediyenin bu tür bir işleme girmesi, bazı kesimlerde hazımsızlık yarattı.

Öte yandan, ilçedeki 31 mahallenin su veznesi bayiliği için ihale sürecinin başlaması da dikkat çekti. 6 mahallenin ihalesi pazartesi günü yapılacakken, kalan 25 mahallenin ihalesi ise 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Bu gelişmeler üzerine vatandaşlar ve esnaf, şu soruları soruyor:

• Neden su yükleme büroları kapatılıyor?

• Tütün satan işyerlerine bayilik verilmesinin nedeni ne?

• Çocukların bu işyerlerine gönderilmesi güvenli mi?

• 10 TL tahsilatın dayanağı nedir?

• Belediyenin bu kararı alırken vatandaşların görüşleri alındı mı?

Konuyla ilgili olarak, Turhal Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberimizde yer alan tüm bilgiler, vatandaşların ve esnafın aktardığı bilgilere dayanmaktadır.

Bu gelişmeler, Turhal'da uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.