Turhal'da su yükleme sisteminde büyük değişiklik! Esnaf ve vatandaş tepkili

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tokat'ta Turhal Belediyesi'nin kartlı su sayaçları için uyguladığı yeni sistemde yaşanan gelişmeler, ilçede büyük yankı uyandırdı.

Tokat - Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ

Daha önce sanayi sitesindeki şubesinin kapatılmasıyla gündeme gelen su yükleme bürolarının, şimdi de Yenisehir'deki şubesinin kapatılmasıyla vatandaşlar ve esnaf büyük tepki gösterdi.

whatsapp-image-2025-01-24-at-18-39-06.jpeg

Belediyenin, su yükleme bayiliklerini tütün satan işyerlerine vereceği yönündeki duyumlar, özellikle çocukların bu işyerlerine gönderilmesinin yaratacağı riskler konusunda endişeleri artırdı.

Üstelik bu işyerlerinin vatandaşlardan 10 TL tahsilat yapacağı iddiası da tepkileri daha da büyüttü.
Özellikle belediyenin, menzil tarikatına yakın olduğu iddia edilen bir tütüncüye bayilik vermesi, CHP'li belediyenin bu tür bir işleme girmesi, bazı kesimlerde hazımsızlık yarattı.

whatsapp-image-2025-01-24-at-18-39-06-1.jpeg

Öte yandan, ilçedeki 31 mahallenin su veznesi bayiliği için ihale sürecinin başlaması da dikkat çekti. 6 mahallenin ihalesi pazartesi günü yapılacakken, kalan 25 mahallenin ihalesi ise 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

whatsapp-image-2025-01-24-at-18-39-07-1.jpeg

Bu gelişmeler üzerine vatandaşlar ve esnaf, şu soruları soruyor:
• Neden su yükleme büroları kapatılıyor?
• Tütün satan işyerlerine bayilik verilmesinin nedeni ne?
• Çocukların bu işyerlerine gönderilmesi güvenli mi?
• 10 TL tahsilatın dayanağı nedir?
• Belediyenin bu kararı alırken vatandaşların görüşleri alındı mı?

Konuyla ilgili olarak, Turhal Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberimizde yer alan tüm bilgiler, vatandaşların ve esnafın aktardığı bilgilere dayanmaktadır.
Bu gelişmeler, Turhal'da uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Son Haberler
Turhal'da su yükleme sisteminde büyük değişiklik! Esnaf ve vatandaş tepkili
Turhal'da su yükleme sisteminde büyük değişiklik! Esnaf ve vatandaş tepkili
Borsa haftayı nasıl tamamladı? En çok hangi sektörler değer kaybetti? (24 Ocak 2025)
Borsa haftayı nasıl tamamladı?
Bitlis balı coğrafi işaret alarak tescillendi
Bitlis balı coğrafi işaret alarak tescillendi
Sultanbeyli'de 5 katlı tekstil atölyede yangın!
Sultanbeyli'de 5 katlı tekstil atölyede yangın!
İşte MHP’yi şoka uğratan o fotoğraf. Nerede çekildiği ortaya çıktı
İşte MHP’yi şoka uğratan o fotoğraf. Nerede çekildiği ortaya çıktı