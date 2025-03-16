Turhal’da sular durulmuyor. Yüksek tüketime fahiş fiyat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Turhal’da sular durulmuyor. Yüksek tüketime fahiş fiyat

Turhal'da 2024 yerel seçimlerinde CHP'li Mehmet Erdem Ural'ın belediye başkanı seçilmesi, AKP'li belediyeden kurtulan halk tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Ancak, seçim vaatlerinde emeklilere %50 indirim sözü veren Ural'ın, göreve geldikten sonra suya %100 zam yapması tepkilere yol açmıştı. Şimdi ise, Turhal Belediyesi'nin 2025 yılı su tarifesi halkı daha da öfkelendirmiş durumda.

Tokat - Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ

Yeni tarifeye göre, 1 ton suyun fiyatı 20,13 TL olarak belirlenmiş. Ancak bu fiyat, yalnızca 30 tona kadar olan su tüketimi için geçerli.

31-50 metreküp arası su tüketiminde birim fiyat 25,99 TL'ye yükselirken, 51 metreküp ve üzeri tüketimde ise 34,07 TL'ye çıkıyor.

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Vatandaşlar, daha fazla su tüketiminde birim fiyatın artmasını mantıksız buluyor ve bu duruma büyük tepki gösteriyorlar.

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Özellikle Yüksek tüketim yapan vatandaşlar çok yüklenen suyun pahalıya geldiğini görünce adeta çılgına dönüyor.

Bu durum, Turhal'da yeni seçilen belediye başkanının halkla ilişkileri ve politikaları konusunda ciddi bir tartışma başlatmış durumda.

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