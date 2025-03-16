Turhal’da sular durulmuyor. Yüksek tüketime fahiş fiyat

Tokat - Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ

Yeni tarifeye göre, 1 ton suyun fiyatı 20,13 TL olarak belirlenmiş. Ancak bu fiyat, yalnızca 30 tona kadar olan su tüketimi için geçerli.

31-50 metreküp arası su tüketiminde birim fiyat 25,99 TL'ye yükselirken, 51 metreküp ve üzeri tüketimde ise 34,07 TL'ye çıkıyor.

Vatandaşlar, daha fazla su tüketiminde birim fiyatın artmasını mantıksız buluyor ve bu duruma büyük tepki gösteriyorlar.

Özellikle Yüksek tüketim yapan vatandaşlar çok yüklenen suyun pahalıya geldiğini görünce adeta çılgına dönüyor.

Bu durum, Turhal'da yeni seçilen belediye başkanının halkla ilişkileri ve politikaları konusunda ciddi bir tartışma başlatmış durumda.