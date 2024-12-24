Turhal'da tartışma ölümle bitti

Kaynak: Haber Merkezi
Turhal'da tartışma ölümle bitti

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bir sonla noktalandı.

Tokat /Ahmet Pasinlioğlu

Tokat Turhal Çevrikler Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir ev bahçesinde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki O.K. olduğu belirlendi.

Polisin yaptığı çalışmalarda, O.K. ile arkadaşı D.A. (21) arasında çıkan tartışmanın olayda etkili olduğu tespit edildi. İddiaya göre, O.K.'nın D.A.'ya küfür etmesi üzerine çıkan tartışmada, D.A. yanında taşıdığı bıçakla O.K.'yı ağır şekilde yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri O.K. nin hayatını kaybettigini belirledi.

Olay yerinde gözaltına alınan D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.K.'nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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