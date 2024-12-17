"Turhal'da tehlikeli motosiklet kullanımı pahalıya patladı"

Ahmet Pasinlioğlu/ Tokat

Turhal'da son günlerde sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken tehlikeli motosiklet kullanımı olayıyla ilgili olarak, yetkililer harekete geçti.

Görüntülerde, herhangi bir güvenlik ekipmanı kullanmadan, plakasız bir motosikleti tehlikeli şekilde kullanan bir şahsın olduğu görüldü.

Yapılan titiz çalışmalar sonucu, motosikletin sürücüsünün O.S. isimli şahıs olduğu ve motosikletin de tescilsiz bir Mondial marka olduğu belirlendi. Trafik ekipleri tarafından yakalanan şahsa, sürücü belgesi olmaması, motosikletin tescilsiz ve kasksız olması, tehlikeli şerit değiştirme ve araca yapılan teknik değişiklikler gibi pek çok ihlalden dolayı toplam 38.291 TL idari para cezası kesildi. Motosiklet ise trafikten men edildi.

Bu olayla ilgili olarak, şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.