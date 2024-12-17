"Turhal'da tehlikeli motosiklet kullanımı pahalıya patladı"

Kaynak: Haber Merkezi

Tokat Turhal'da bir kişi plakasız ve güvenlik önlemleri almadan motosiklet kullandı. Tehlikeli hareketler yapan sürücüye ceza kesildi.

Ahmet Pasinlioğlu/ Tokat

Turhal'da son günlerde sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken tehlikeli motosiklet kullanımı olayıyla ilgili olarak, yetkililer harekete geçti.

Görüntülerde, herhangi bir güvenlik ekipmanı kullanmadan, plakasız bir motosikleti tehlikeli şekilde kullanan bir şahsın olduğu görüldü.

Yapılan titiz çalışmalar sonucu, motosikletin sürücüsünün O.S. isimli şahıs olduğu ve motosikletin de tescilsiz bir Mondial marka olduğu belirlendi. Trafik ekipleri tarafından yakalanan şahsa, sürücü belgesi olmaması, motosikletin tescilsiz ve kasksız olması, tehlikeli şerit değiştirme ve araca yapılan teknik değişiklikler gibi pek çok ihlalden dolayı toplam 38.291 TL idari para cezası kesildi. Motosiklet ise trafikten men edildi.

Bu olayla ilgili olarak, şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Son Haberler
Netanyahu’nun Kahire ziyareti yalanlandı
Netanyahu’nun Kahire ziyareti yalanlandı
Yasemin Özilhan öyle bir tarif verdi ki, içerken kusuyordu!
Yasemin Özilhan öyle bir tarif verdi ki, içerken kusuyordu!
Yapay zeka tuzağına dikkat! Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
Yapay zeka tuzağına dikkat! Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelle ilgili flaş karar!
Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelle ilgili flaş karar!
Dünya Dart Şampiyonası'na trans oyuncu damgası
Dünya Dart Şampiyonası'na trans oyuncu damgası