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  • Erdoğan ABD'ye 7 uçakla gitti. Turhan Çömez açıkladı

Erdoğan ABD'ye 7 uçakla gitti. Turhan Çömez açıkladı

Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak için New York'ta olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 13:02
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Turhan Çömez açıkladı Erdoğan ABD'ye 7 uçakla gitti

Erdoğan ABD'ye 7 uçakla gitti. Turhan Çömez açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere iki gün önce gittiği (ABD) New York'ta...

Erdoğan’a dün Central Park’taki yürüyüşü sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Yürüyüşü sırasında Parkta bulunanlarla sohbet eden Erdoğan'ın, sigara içen bir kişiyi uyardığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı videoda Erdoğan'ın, "Sigara içmesin, bıraksın" dediği kaydedildi.

Erdoğan daha sonra, New York'taki Loeb Boathouse restoranında yemek yedi. Yanına gelen Burkina Faso'lu bir kişinin Erdoğan'ı "Dünyanın en iyi başkanı' diyerek övmesi dikkat çekti.

Videolar Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"ABD'YE 7 UÇAKLA GİTTİ"

Erdoğan'ın eski doktoru eski AKP'li Turhan Çömez'in kişisel twitter adresinden "ancak bir dünya liderine nasip olur" diyerek yaptığı paylaşım ise sosyal medyaya damga vurdu.

Turhan Çömez yaptığı konuşmalarda sık sık halka sabır ve tasarruf çağrısında bulunan Erdoğan'ın Amerika'ya 7 uçakla gittiğini de ifade etti.

İşte Çömez'in beğeni yağan paylaşımı ve gelen yorumlardan bazıları;

"7 uçakla Amerika’ya gidip,
Central Park’ta,
Bir Burkina Faso’lu ile selfi çektirmek,
Ancak bir dünya liderine nasip olur."

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Adem
19.09.2022 14:20
Haram olsun, ya sabır demekten başka çare yok  
 
Çömez
19.09.2022 14:09
İtibardan tasarruf olmaz daha öğrenemedin mi  
 
Misafir
19.09.2022 14:09
Japonya bizi kıskanıyor. Japon imparatoru İngiltere’ye kraliçenin törenine tarifeli uçakla gitmiş.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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