Erdoğan ABD'ye 7 uçakla gitti. Turhan Çömez açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere iki gün önce gittiği (ABD) New York'ta...

Erdoğan’a dün Central Park’taki yürüyüşü sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Yürüyüşü sırasında Parkta bulunanlarla sohbet eden Erdoğan'ın, sigara içen bir kişiyi uyardığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı videoda Erdoğan'ın, "Sigara içmesin, bıraksın" dediği kaydedildi.

Erdoğan daha sonra, New York'taki Loeb Boathouse restoranında yemek yedi. Yanına gelen Burkina Faso'lu bir kişinin Erdoğan'ı "Dünyanın en iyi başkanı' diyerek övmesi dikkat çekti.

Videolar Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"ABD'YE 7 UÇAKLA GİTTİ"

Erdoğan'ın eski doktoru eski AKP'li Turhan Çömez'in kişisel twitter adresinden "ancak bir dünya liderine nasip olur" diyerek yaptığı paylaşım ise sosyal medyaya damga vurdu.

Turhan Çömez yaptığı konuşmalarda sık sık halka sabır ve tasarruf çağrısında bulunan Erdoğan'ın Amerika'ya 7 uçakla gittiğini de ifade etti.

İşte Çömez'in beğeni yağan paylaşımı ve gelen yorumlardan bazıları;

"7 uçakla Amerika’ya gidip,

Central Park’ta,

Bir Burkina Faso’lu ile selfi çektirmek,

Ancak bir dünya liderine nasip olur."