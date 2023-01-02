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  • Turhan Çömez AKP'nin hangi bakanına meydan okudu: İktidara gelince yapacağı ilk şeyi açıkladı

Turhan Çömez AKP'nin hangi bakanına meydan okudu: İktidara gelince yapacağı ilk şeyi açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez kumpas davalarında Adalet Bakanı’nın kim olduğunu sordu. Çömez, “Unutsam ve hesap sormazsam yüreğim kurusun” dedi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 09:24
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Turhan Çömez AKP'nin hangi bakanına meydan okudu

Turhan Çömez AKP'nin hangi bakanına meydan okudu: İktidara gelince yapacağı ilk şeyi açıkladı
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Eski milletvekili Emin Şirin, Halk TV canlı yayınında eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yer almasına tepki gösterdi. Şirin, kumpas davalarında Ergin’in bakanlık görevinde bulunmasına dikkat çekerek, “Evet, tepkiliyim. Kumpasların ve AKP nin büyük yanlışlarının parçası olanların, ciddi ve inandırıcı bir özeleştiri yapmadan, bugün muhalefette, 6lı masada , sanki hiçbir şey olmamış gibi olmalarını çok büyük bir tereddütle karşılıyorum” dedi.

 

TURAN ÇÖMEZ’DEN YANIT GELDİ

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez, Emin Şirin’in paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi. Kumpas kuranlardan hesap soracağı mesajını veren Çömez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bize kurulan kumpaslarda Adalet Bakanı kimdi Emin Bey? FETÖ’nün infaz mangalarını Danıştay’a, Yargıtay’a kim doldurdu? Unutursam ve hesap sormazsam yüreğim kurusun…”

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arsinli
2.01.2023 10:12
Yorumculara aynen katılıyorum. Sadullah Ergin bu kumpasların tamamında var ve bu söyleneller çok az .. Suçu olan zamanı geldiğinde yargılnamalı..  
 
YARIM BIRAKILAN DOSYALARI AÇMA ZAMANI
2.01.2023 09:57
TEBRİKLER TURHAN ÇÖMEZ PEŞİNİ BIRAKMAYIN HESAPI VERİLMEMİŞ HESAP SORULMAMIŞ YARIM KALAN BİLEREK BIRAKILAN HER DOSYA AÇILSIN.  
 
MK
2.01.2023 09:39
Aynen katılıyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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