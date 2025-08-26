Turhan Çömez, Balıkesir'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

BALIKESİR / ÖZEL KELKİT

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ve Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin ile birlikte, Karesi ilçesinde bir dizi etkinliğe katıldı. Program, esnaf ve mahalle ziyaretlerinin yanı sıra, parti teşkilatında da önemli buluşmalara sahne oldu.

KARESİ ÇARŞISINDA YOĞUN İLGİ

Karesi İlçe Başkanlığı'nın organizasyonuyla gerçekleşen programın ilk durağı, Karesi çarşı merkezi oldu. Vekil Çömez ve beraberindekiler, buradaki esnafla tek tek bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında esnafın gösterdiği ilgi oldukça büyüktü. Birçok esnaf, Çömez'i dükkanına davet ederek çay ikramında bulundu. Esnaflar, milletvekilini yakından takip ettiklerini ve Balıkesir'in sorunlarını meclis kürsüsünden dile getirmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Vatandaşların dertlerini vekiline rahatça anlattığı bu samimi ortamda, Turhan Çömez de Balıkesir'in sorunlarını ve çözüm önerilerini her zaman mecliste gündeme getireceğini vurguladı.

PARTİDE BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI

Esnaf ziyaretlerinin ardından, heyet Karesi İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Burada partililerle buluşan Çömez, partinin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekti. Yeni katılan üyelere rozet takdim töreninin de yapıldığı ziyarette, partililerin motivasyonunun yüksek olduğu ve yeni dönem için heyecanlı oldukları gözlendi.

ÜÇPINAR KIRSAL MAHALLESİ'NDE HALK BULUŞMASI

Günün son etkinliği, akşam saatlerinde Üçpınar kırsal mahallesinde gerçekleşen vatandaş buluşması oldu. Vekil Turhan Çömez, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, onların talep ve şikayetlerini dinledi. Vatandaşlar, yerel sorunlardan genel ülke meselelerine kadar birçok konuda milletvekiline sorular yöneltti. Çömez, her bir soruyu dikkatle dinleyerek not aldı ve çözüm için atılacak adımları anlattı.

Vatandaşların dile getirdiği en önemli konulardan biri, bölgenin altyapı eksiklikleri ve tarımsal sorunlardı. Vekil Çömez, bu sorunların çözümü için ilgili kurumlarla sürekli iletişim halinde olduğunu ve takipçisi olacağını belirtti. Halk buluşması, vatandaşların siyasetçilere doğrudan ulaşabilme imkanı sağlaması açısından büyük önem taşıyordu ve oldukça verimli geçti.