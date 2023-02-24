Turhan Çömez deprem bölgesinden salgın hastalık uyarısı yaptı: Lütfen acil önlem ve destek

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurma aşamasında oldukları sahra hastanesinin yaralılar için açık olduğunu duyurmuştu.

Turhan Çömez sosyal medya hesabından deprem bölgesinde yaşanan son gelişmeleri aktardı.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN EN TEMEL SAĞLIK SORUNLARINDAN BİR TANESİ SALGIN HASTALIKLAR”

Bölgede salgın işaretleri gelmeye başladığını ve temiz su, tuvalet ile hijyen ihtiyacının çok büyük olduğunu söyleyen Çömez şunları kaydetti:

“Dünden beri dikkatimizi çeken şu oldu, özellikle çocuk hastalarda çok yoğun ve salgın bir şekilde ishal vakalarına tanık olduk. Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla beraber bu şaşırtıcı değil. Bunu hep uyardık. Önümüzdeki dönemin en temel sağlık sorunlarından bir tanesi salgın hastalıklar olacak ve bunun ilk işaretleri gelmeye başladı.”

“ÇEŞMELERDEN AKAN SULARI YEMEKLERDE DAHİ KULLANMASINLAR”

Çömez daha sonra sözü sahra hastanesindeki doktora bıraktı. Sahra hastanesinde görev yapan doktor ise şu ifadeleri kullandı:

“Azalmakta ama bu sefer sekonder olaraktan çocuklarımızda diyare dediğimiz bulantı kusma da inanılmaz bir yükselme var. Bu salgın seviyesine bence şu anda gelmiş duruma yaklaştı. Benim tavsiyelerim olacak. Özellikle lütfen çeşmelerden akan suları asla ve asla yemeklerde dahi kullanmasınlar. Mümkün mertebe herkes paket su kullansın ve şu anda diyareyle ile alakalı devletimizin alabileceği tedbirlerin hızlı bir şekilde sahaya yansıtılması lazım.”

“SAĞLIKLI VE TEMİZ SUYA ULAŞIM KONUSUNDA İNSANLARIMIZA KATKI SAĞLAYIN”

Doktor Hasan’ın uyarılarının ardından Çömez, bölgedeki en temel sorunun suya ulaşım olduğunu vurgulayarak “Yetkililere sesleniyorum, açık çağrımdır. Lütfen deprem bölgesinde hijyen desteğiyle ilgili elinizden gelen çabayı gösterin. Sağlıklı ve temiz suya ulaşım konusunda insanlarımıza katkı sağlayın. Bölgeye yoğun bir şekilde su transferi gerçekleştirin. Mümkünse kontrollü su kuyuları açarak insanlarımıza yardımcı olmaya çalışın. Şimdiden uyarıyoruz. Yakında önümüzdeki dönemde biz salgınla uğraşmak zorunda kalağız.” dedi.