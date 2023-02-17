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  • Turhan Çömez deprem bölgesiyle ilgili flaş gerçeği açıkladı. Başbakan Erdoğan kararı verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bozdu

Turhan Çömez deprem bölgesiyle ilgili flaş gerçeği açıkladı. Başbakan Erdoğan kararı verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bozdu

İYİ Partili Turhan Çömez depremin en çok etkilendiği bölgelerden biri olan Hatay’ın İskenderun ilçesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte attığı iki kritik imzayı açıkladı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 22:38
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Turhan Çömez deprem bölgesiyle ilgili flaş gerçeği açıkladı

Turhan Çömez deprem bölgesiyle ilgili flaş gerçeği açıkladı. Başbakan Erdoğan kararı verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bozdu
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11 ilde büyük yıkımlara sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır kayıpların yaşandığı İskenderun’un bazı mahallelerinin riskli alan statüsünün geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla kaldırıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan olarak görev yaptığı 2013 yılında İskenderun’a bağlı 6 mahalleyi kendi imzasıyla riskli alan olarak belirlediği, 2022 yılında depremden tam 1 yıl önce yine kendi imzasıyla 4 Şubat 2022 günü çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararı’yla risk kapsamından çıkardığı ortaya çıktı.

Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan iki kararı da sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez “2013: Başbakan Erdoğan riskli alan olarak belirlemiş. 2022: Cumhurbaşkanı Erdoğan riskli alan olmaktan çıkartmış.” İfadelerini kullandı.

Çömez paylaşımına depremin yıktığı İskenderun’dan son durumu gösteren videoyu da ekledi.

NE OLMUŞTU

Depremde yerle bir olan İskenderun'daki pek çok bölgenin riskli alan kararının, 4 Şubat 2022'de kaldırıldığı ortaya çıktı. Kararda Erdoğan'ın imzası var.

YENİ KARAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre; Hatay ili İskenderun İlçesi Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallelerinde bulunan bazı alanların riskli alan edilmesi hakkındaki 16/9/2013 tarihli ve 2013/5382 sayılı Bakan Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu gereğince verildi.

ESKİ KARAR

Aynı bölge 2013 yılında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan edilmişti.

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12 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; adı geçen mahalleler riskli alan olarak belirlenmişti.

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