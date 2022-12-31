﻿Turhan Çömez Erdoğan'a yaranmak isteyen bakana eski defterleri açtı

İYİ Partili Turhan Çömez, Meral Akşener'e "Kadınların hakkını teslim etmeyi bile Cumhurbaşkanımızdan öğrendiniz" diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a "eski defterleri" açtı.
Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.
Yanık, "Kadınların hakkını teslim etmeyi bile Cumhurbaşkanımızdan öğrendiniz" ifadelerini kullandı.
Çömez de Derya Yanık'ın paylaşımını alıntılayarak flaş tepki gösterdi. Çömez paylaşımında şunları söyledi:
"Bu ülkenin kadınlarına “sürtük” diyen,
Kadının kariyeri “çocuk doğurmaktır” diyen kimdi
@deryayanikashb?
Seni unuttuk sanma! Anlaşılan koltuğa oturanın şakülü kayıyor, saçmalamaya başlıyor…"
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