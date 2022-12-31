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  • Turhan Çömez Erdoğan'a yaranmak isteyen bakana eski defterleri açtı

Turhan Çömez Erdoğan'a yaranmak isteyen bakana eski defterleri açtı

Turhan Çömez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a yaranmak isteyen Bakan Derya Yanık'a, eski defterleri açtı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 18:01
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Turhan Çömez Erdoğan'a yaranmak isteyen Bakan Derya Yanık'a eski defterleri açtı

Turhan Çömez Erdoğan'a yaranmak isteyen bakana eski defterleri açtı
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İYİ Partili Turhan Çömez, Meral Akşener'e "Kadınların hakkını teslim etmeyi bile Cumhurbaşkanımızdan öğrendiniz" diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a "eski defterleri" açtı.

Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.

Yanık, "Kadınların hakkını teslim etmeyi bile Cumhurbaşkanımızdan öğrendiniz" ifadelerini kullandı.

Çömez de Derya Yanık'ın paylaşımını alıntılayarak flaş tepki gösterdi. Çömez paylaşımında şunları söyledi:

"Bu ülkenin kadınlarına “sürtük” diyen,
Kadının kariyeri “çocuk doğurmaktır” diyen kimdi 
@deryayanikashb?
Seni unuttuk sanma! Anlaşılan koltuğa oturanın şakülü kayıyor, saçmalamaya başlıyor…"

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Ateş oğlu 31 12 2022
31.12.2022 18:49
Çömez değmez bu kadına Istanbul sözleşmesinden çıkarken o bir yerde saklanıyordu galiba kendinden fedekarlık eden bu bayan bu kadar serbestlik dahi bir lütuf onun icin  
 
DUA EDİN Kİ ŞUAN O KOLTUKTASIN .
31.12.2022 18:20
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜK .  
 
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