İYİ Partili Turhan Çömez Erdoğan'ın adaylığına neden itiraz ettiklerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin “Takmışlar cumhurbaşkanımızın adaylığına. Madem cumhurbaşkanımızın aday olması sizin için kolay bir süreç olacaksa, cumhurbaşkanımızın adaylığına niye itiraz ediyorsunuz. Madem yenebileceğiniz bir aday ise niye korkuyorsunuz, niye onun aday olmasına mani olmaya çalışıyorsunuz.” sözlerine cevap verdi.

Çömez, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kirişci'den Altılı Masa'ya: “Takmışlar Cumhurbaşkanımızın adaylığına; madem yenebileceğiniz bir aday, niye itiraz ediyorsunuz?” İste senin anlamadığın tam da bu @VahitKirisci Erdoğan sandıkta kesin olarak yenilecektir. İtirazımız anayasayı yok saymanıza…”

VAHİT KİRİŞCİ NE DEMİŞTİ

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Heyecan Bahçesi'nde AKP’lilerle buluşan Bakan Kirişci, 6'lı masaya yüklendi. 6'lı masanın aday çıkaramadığını hatırlatan Bakan Kirişci, "12 Kez toplanmışlar masanın altı üstü bir masayı idare edemiyorlar. 13. Toplantıya kaldı diyorlar. 13 değil, 133 kere toplansanız sizin oradan istikrar çıkmaz, aday çıkmaz. Takmışlar cumhurbaşkanımızın adaylığına. Madem cumhurbaşkanımızın aday olması sizin için kolay bir süreç olacaksa, cumhurbaşkanımızın adaylığına niye itiraz ediyorsunuz. Madem yenebileceğiniz bir aday ise niye korkuyorsunuz, niye onun aday olmasına mani olmaya çalışıyorsunuz. Siz kendiniz bir aday çıkaramıyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın adayı, 'cumhurbaşkanımızdır' dediğimizde, 'yok onu istemeyiz' diyorsunuz. Peki siz adaysız bir seçim mi istiyorsunuz. Bunların kafaları çok karışık. Bir şeyleri olanların kafası karışık, onların kafasında bir şey de yok onu da söyleyeyim" dedi.