Turhan Çömez Erdoğan’ın eski danışmanının biri Maserati diğeri Ferrari 10 milyonluk arabalarını deşifre etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı dönemindeki danışmanı İbrahim Kaki hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaki’nin zengin yaşamı ve lüks spor arabalarıyla fotoğrafları dikkat çekti.
Söz konusu fotoğrafı paylaşan araçların değerinin 10 milyon olduğuna vurgu yapan Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez şu ifadeleri kulandı:
“Pek nitelikliymiş. Arabaların biri Maserati, diğeri Ferrari. İkisinin değeri 10 milyon. Bu paraya 60 kişilik bir öğrenci yurdu yapılırdı. Yiyin efendiler, sonuna geldiniz artık. Az kaldı.” İfadeleri kullandı.
İşte o paylaşım:
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