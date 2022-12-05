Erdoğan İbrahim Tatlıses ile Kürtçe Megri Megri şarkısını el çırpırak söyledi. Turhan Çömez böyle tepki gösterdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa ziyaretinde Türkücü İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. Tatlıses çözüm sürecinin sembolü olarak bilinen ‘Megri Megri’ şarkısını söylerken Erdoğan ise alkışlarla eşlik etti.

Bu anlar Erdoğan’ın Diyarbakır’da düzenlediği Mesut Barzani, Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses’li açılış törenini anımsattı.

AKP’nin ‘çözüm süreci’ ismini verdiği açılım süreci kapsamında, 2013 yılında Diyarbakır’da düzenlenen IKBY eski Başkanı Mesut Barzani, türkücü Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses’in katıldığı toplu açılış törenine yine Tatlıses ve Perver’in ‘Megri Megri’ söylemesi damga vurmuştu.

"NE HAZİN BİR SON..."

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın, 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarladığını hatırlatan Turhan Çömez'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle;

"Çaresizlik insanı nasıl da bir o tarafa bir bu tarafa savuruyor.

Dün Karadeniz’de çırpınanlar,

Bugün PKK’ya ağıt yakıyor.

Ne hazin bir son…"

Turhan Çömez'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Çözüm süreci nasıl başladı nasıl bitti?

Süreç, 16 Temmuz 2014'te Resmî Gazete'de Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun adıyla yayımlanarak kanunlaşmıştır. 2015 Ceylanpınar saldırısı sonrası süreç sona erdi. (Polis memurları Okan Acar ve Feyyaz Yumuşak PKK'lılar tarafından evlerin şehit edilmişti)

Öte yandan, 1918 yılının başlarında ünlü Azerbaycan bestecisi Üzeyir Hacıbeyli tarafından, Nuri Paşa komutasındaki Türk ordusunun Azerbaycan Türklerini soykırımdan kurtarmak amacıyla Azerbaycan'a gönderilmesi nedeni ile bestelenen, Ahmed Cevad'ın sözlerini yazdığı "Çırpınırdı Karadeniz"in Erdoğan için yeniden yorumlanan sözleri ise şöyle;

"Nice yollar aşmadık mı

Gönülde bir olmadık mı

Şahit oldu yedi düvel

Zoru kolay yapmadık mı

Sende biz sevdayı gördük

Senin davanla büyüdük

Ay yıldızı yaren bilip

Senin izinde yürüdük

Ah sözümüz söz olsun ki

Bu söz özümüz olsun ki

Sen varsan umudumuz var

Biz senden vazgeçmeyiz ki."