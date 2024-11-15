Turhan Çömez, İzmir'den İsrail'e giden geminin rota bilgilerini paylaştı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İzmir’in Aliağa Nemrut Limanı’ndan kalkan ve İsrail’in Hayfa Limanı’na giden KAAN DEVAL adlı yük gemisinin, 36 saat boyunca AIS vericilerini kapalı tuttuğunu, rotasının gizlendiğini ifade etti.

"Birkaç saat önce vericiler açılıyor, bir de görelim, gemi İsrail’in Hayfa Limanı’nda" diyen Çömez, "Yalan da, ticaret de harıl harıl devam ediyor" ifadelerini kullandı.

????Peki bu ne?

????KAAN DEVAL yük gemisi, 2 gün önce Aliağa Nemrut Limanı’ndan ayrılıyor.

????Tam 36 saat AIS elektronik vericilerini kapatıyor ve rotası takip edilemiyor.

????Bir kaç saat önce vericiler açılıyor, bir de görelim, gemi İsrail’in Hayfa Limanı’nda!

????Yalan da, ticaret de… pic.twitter.com/b0djIZKwPh — Turhan Çömez (@ComezTurhan) November 14, 2024

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad ve Bakü’deki temaslarını tamamlamasının ardından dönüş yolunda, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası İsrail ile ticari ilişkileri kestiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Biz İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta. Biz Filistin’in sonuna kadar haklı davasında yanındayız" demişti.