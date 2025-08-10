Turhan Çömez komisyon gerçeklerini anlattı! Tek tek ifşa etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bir televizyon programında yaptığı açıklamada AKP’nin terörle mücadeledeki tutumunu ve Meclis’te kurulan terör komisyonu sert sözlerle eleştirdi. Çömez, “23 yıldır terörü bitirmek için hangi adımı attınız?” diyerek iktidarın geçmişteki yetkileri kullanmadığını belirtti.

2014’te çıkarılan terörle mücadele yasasıyla Erdoğan’a tam yetki verildiğini hatırlatan Çömez, “O zaman neden çözmediniz?” sorusunu yöneltti. Komisyonun kuruluş sürecini de eleştiren Çömez, “600 milletvekiliyle çözülemeyen sorun 51 kişiyle mi çözülecek?” diyerek yapının meşruiyetini sorguladı.

Terör örgütü PKK’nın taleplerinin siyasi uzantılar aracılığıyla iktidara taşındığını iddia eden Çömez, “Apo’ya saraycık mı yapacaksınız? Teröristleri affedip orduya mı alacaksınız?” diyerek pazarlık iddialarını gündeme getirdi. Komisyonun Meclis kararıyla değil, Meclis Başkanı’nın takdiriyle kurulduğunu belirten Çömez, “Böyle devlet yönetilmez” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

23 YILDIR YAPAMADIĞINIZI KOMİSYONLA MI YAPACAKSINIZ?

CHP'den kategorik olarak ayrıştığımız çok önemli konular var. AKP'den zaten hiçbir şekilde hiçbir teğet dahi olmayan ortak görüşlerimizin olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. AKP 23 yıldan beri terörü bitirmek için hangi adımları attı? Demokratik adımları attı mı? Hukuki, siyasi, askeri, istihbari, ekonomik, diplomatik daha pek çok şey sayabilirim. Bu adımları attı mı? Bu adımları attıysa ne şekilde attı ve nasıl netice aldı? Bir kere AKP bu 23 yılın hesabını vermesi lazım. Atmadıysa niye atmadı? Bunun da hesabını vermesi lazım. Bir başka soru, madem bu iş terörist başından gelecek bir mektupla, parlamentoda yapılacak bir konuşmayla falan çözülüveriyorsa o zaman niye yıllardan beri çözülmedi de yine kendi ifadeleriyle 1 trilyon dolardan fazla bir ekonomik kayıp yaşadık? Bütün bunların yanı sıra 2014 yılında parlamentoda bir yasa geçti ki bu yasa terörle mücadele yasasıydı. Bu yasa şu malum açılım süreci sürecinde yapılmıştı. Parlamentoda Erdoğan'a ve bakanlar kuruluna tam yetkiyi veriyor. Yani istediğin gibi çalış, istediğin gibi politika üret, faaliyetleri yürüt, adımını at ve terörü bitir. Parlamento yeter ki bitir diyordu. Şimdi bir başka soru. Siz 23 yıldır bu işi yapmadınız, yapamadınız. 11 yıl önce millet iradesinin tecelligahı olan bu yüce çatı size bir yetki verdi. Alın buyurun istediğinizi yapın dedi. 23 yıldan beri yapmadığınızı 2014 yılında çıkmış olan bu malum yasayla niye yapmadınız? Bütün bunların hesabını vermeniz lazım. Bir başka soru da şu, daha şurada birkaç yıl önce kendi bakanınız “Ayakkabı numaralarını biliyoruz. 86 tane terörist kaldı, bitti bu iş” diyordu. Madem bitmişti bu iş, niye o zaman bu kadar devasa bir sorun milletin önüne geldi? Ne oldu bu bir iki yıl içerisinde o 86 kişilik terör örgütü dediğiniz yapının sadece yönetim kademesi Kandil'de 230 kişiyle toplandı? Nasıl oldu da sizin 86 kişi kaldı dediğiniz süreden hemen sonra bu kadar devasa alçak bir terör güruhu toplandı ve alçakça bir bildiri yayınladı? Bütün bunların cevabını vermeniz lazım. AKP bunların cevabını vermeden hiçbir şekilde samimiyetine bu milleti inandıramaz.

ÖNCE TEK TEK HESAP VERİN

Şimdi gelelim bir başka konuya. Kayıtsız şartsız terör örgütü silahını bıraksın deniyordu. Peki niye bırakmadı? Hani sizin kayıtsız şartsız dediğiniz şey neden olmadı? Hiç durmadan Kandil'den gelen açıklamalar, İmralı'dan gelen açıklamalar, onların siyasi uzantısı niteliğindeki DEM Parti'nin etkili ve yetkili isimlerinden gelen açıklamalar hiç de böyle söylemiyor. Apo'ya “Umut hakkı istiyoruz. Mutlaka çıkması lazım” diyor. Kendisi İmralı'da küçük bir saraycığa otursun. Biliyorsunuz saray artık bu ülkede bir kültür haline geldi. Ona da bir saraycık yapılsın. Oradan örgütünü, onun siyasi uzantısını yönetsin. Başka ne olsun? 3500-4.000 kişilik terör unsurları Kuzey Irak'ta kısmen Suriye'nin kuzeyinde. Bunlar bir şekilde affedilsin. Gelsinler hatta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılsınlar. Orduda görev yapsınlar ve hatta hatta biz bunlarla ilgili çalışmalar yapalım. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar gerekli eğitimleri versinler. Bunlara iş bulalım deniyor. Şimdi bunları yapıyorsunuz. Pazarlıklarda görüyoruz. Yanı sıra 7.000 PKK'lı terörist var şu anda Türkiye'de cezaevinde. Bunların 4500'ü aktif terör eylemlerine katılmış. Onların affıyla ilgili TCK değişsin, terörle mücadele yasası değişsin, infaz yasası değişsin, bunları çıkartalım deniyor. Zaten bir kısmını biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle artık affetmeler başladı. Yavaş yavaş salıverilmeler başladı. Şimdi pazarlıksız dediğiniz bir süreçte geldiğimiz noktaya bakalım. Bir başka soru da terör örgütü PKK aslında bir çatı örgütün parçası. Yani KCK'nın parçası. Bunun İran'da PJAK diye bir kolu var. Irak'ta PÇDK diye bir kolu var. Türkiye üzerinde alçak emelleri olan PKK diye bir kolu var. Ama asıl tartışmamız gereken PYD/YPG dedikleri bir terör güruhu var. Yaklaşık 100.000 kişilik eğitilmiş, donatılmış bir terör yapısı var. Suriye'nin kuzeyinde kaldı ki orada yaptığımız operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri 230 tane askerini, kahraman Mehmetçiğini şehit verdi. Şimdi bu ne olacak? Yıllardır emperyaller tarafından beslenmiş, desteklenmiş bu yapı ne olacak? Bütün bunlara cevap vermeyen AKP güruhu, arkasına almış olduğu birtakım unsurlarla, yanı başına almış olduğu birtakım desteklerle, diğer küçük parti ve particiliklerle diyor ki biz bu işi çözeriz. Yeter ki gelin komisyonda olun. Peki ne olacak komisyonda? "Dağlarda çiçekler açacak, böcekler uçacak, kuşlar cıvıldayacak. Bu iş bitecek." Peki yıllardan beri niye yapmadınız? Bunun cevabı yok. Bir başka soruda, önünüzde hangi engeller vardı? Yani 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Becermediniz. Niyetiniz vardı, yapamadınız. Niyetiniz yeterli değildi. Tecrübeniz yoktu. Kabiliyetiniz yoktu. Bir sürü gerekçeyle bunu beceremediniz. Peki o zaman bize şunu söyleyin. Yani parlamentoya açık bir şekilde deyin ki önümüzde şu kanun maddeleri var. Biz 23 yıldır aklımıza gelmedi. Bunları değiştirmedik, şunları değiştirmemiz lazım. Nedir derdiniz? Bunu söylemiyorsunuz. Söyleyemiyorsunuz. Böyle devlet, memleket yönetilmez. 23 yıldır yapmadığınız ve yaptığınız ne varsa hepsinin önce hesabını vereceksiniz.

NİYE MECLİS’E GETİRİP TARTIŞMADINIZ?

Bir başka en önemli konuya geliyorum. Parlamentodaki 600 milletvekilinin çözmediği veya çözemediği veya çözemeyeceği neyi çözecek bu komisyon? Bunun cevabı da yok. Bunu da söylemiyorsunuz. Parlamentoda devamlılığı olan yasal komisyonlar var. Anayasa komisyonu var, adalet komisyonu var, istihbarat komisyonu var. Bir sürü komisyon var. Peki bu komisyonların çözmediği veya çözemediği veya çözemeyeceği ne var ki bu kurulan komisyon bu şekilde çözülecek? Bunun da izahı yok. Peki bu komisyon yasayla mı kuruldu? Meclis'in kararıyla mı kuruldu? Biz her hafta bütün partiler parlamentoya araştırma önergesi getiriyor ve hepsi mütemadiyen reddediliyor. Peki siz niye bunu Meclis’e getirip tartışmadınız? Millet iradesinin tecelligahı olan Meclis’te böyle bir el kaldırma periyoduyla bunlar onaylanmamış, tartışılmamış, yasayla da çıkmamış. Meclis Başkanı demiş ki ben böyle münasip gördüm.