Turhan Çömez ''Küçüğün rızası vardı'' ve ''Bir kereden bir şey olmaz'' diyen bakanların fotoğraflarını paylaşarak ileride ne olacağını açıkladı

Türkiye, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını çocuk yaşta evlendirmesi skandalıyla çalkanırken İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Çömez, 2016, Ensar Vakfı'ndaki tacizci öğretmeni ve vakfı "Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz.” diyen dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu ve cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda cezayı ortadan kaldıran yasayla ilgili çocuğa tecavüzü "Küçüğün rızası" diyerek savunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın fotoğrafını paylaştı.

Çömez paylaşımına şu notu ekledi:

“Küçüğün rızası yoktu. Bir kereden de çok şey oldu. Şimdilik size bir şey olmadı. Ama olacak. Sandık gelsin, çok şey olacak. #AzKaldı”

"BİR KERE OLMASI KARALAMAK İÇİN GEREKÇE OLAMAZ"

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ramazanoğlu, Ensar Vakfı'nda görevli sınıf öğretmeni Muammer B.'nin cinsel istismar iddialarına ilişkin soruya Bakan Ramazanoğlu skandal bir yanıt vermişti.

Çocuklar konusunda hassas olduklarının iddia eden Bakan Ramazanoğlu şunları kaydetti:

"Maalesef biz bütün hassasiyetimizi göstermemize rağmen toplumumuzda böyle olaylar ile karşılaşıyoruz ki bu da bir gerçeğimiz. Buna da toplumsal olarak başka bir açıdan bakmamız lazım. Karaman'da olan konu ile ilgili olarak, vaka ortaya çıkar çıkmaz bütün vakalarda olduğu gibi hukuki açıdan bakanlığımız müdahil oldu. Ben bizzat hukukçu arkadaşlarımızı arayarak bir toplantı yaptım dedim ki 'bu olayı da takip ediyoruz, ben de takipçisiyim.' Tabii ki bu olayı bizim hizmetleri ile her zaman gurur duyduğumuz bir Vakıf ile ilişkilendirilmek istendi ki bu Vakfımız da bir süre görev yapmış onun da ne kadar olduğunu vakıf çalışanları tarafından açıklandı. Her zaman kötü niyetli insanlar, bazı işleri su istimal edebilen insanlar olabiliyor. Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz, ama öteki taraftan bunu yapan kişi için de sıfır toleransla hukuki açıdan bütün takibimizi yapıyoruz. Bu çocuklar ile ilgili bakanlığımızın rehabilitasyon ve sosyal hizmet uzmanlarımız, psikologlarımız devreye girdiler. Aileler ziyaret edildi. Çocuklarımızın rehabilite edilebilmesi için çalışmalar başlatıldı. Çocuklarımızın en az travma ile bu dönemi en iyi şekilde atlatabilmeleri için gerekli bütün psikolojik destekler veriliyor ve vermeye devam edeceğiz."

“KÜÇÜĞÜN RIZASI”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 2016 yılında Türkiye'yi ayağa kaldıran ve tecavüzcülere af getiren düzenleme ile ilgili bir açıklamada "Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler" ifadesini kullanmıştı.

Bozdağ'ın şu ifadelere kullanmıştı: "Ancak bizim kanunumuzun yeni düzenlemesinde rızayı kaldırdık. Mahkemeler rızanın varlığına bakmıyor. Yaşı küçükse tarafların geleneklere göre böyle bir evlilik yapıp yapmadığına bakmıyor ve doğrudan 16 yıl ceza veriyor. Böyle bir uygulama var. Bu uygulamadan kaynaklanan bir de ortaya çıkmış hem yaş küçüklüğüyle ailesi tarafından evlendirilip, mağdur edilmiş kadınlarımız var hem bunların doğurduğu çocuklar var. Onlar da ayrı mağdur. Öte yandan erkek de aileler onu zorladığı için o da hapiste. Esasında annelerin, babaların yaptığı büyük yanlışlığın cezasını hem kadın hem erkek çekiyor. Bu drama bizim sessiz kalmamız doğru değil. İçeride yaklaşık 3 bin civarında bu durumda vatandaşımız var"