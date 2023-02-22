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Turhan Çömez İYİ Parti'nin kurduğu sahra hastanesinin engellenmeye çalışıldığını söyledi

Turhan Çömez, İYİ Parti'nin Hatay İskenderun'da kurduğu sahra hastanesinin yetkililerce engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 19:20
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Turhan Çömez kurdukları sahra hastanesinin engellenmeye çalışıldığını söyledi. Tek doktor olarak çalışıyorum

Turhan Çömez İYİ Parti'nin kurduğu sahra hastanesinin engellenmeye çalışıldığını söyledi
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından sahra hastanesi kurduklarını açıklamıştı.

Turhan Çömez, Halktv canlı yayınında yaşanan son gelişmeleri açıkladı.

Çömez, canlı yayında şunları söyledi:

“İskenderun'daki son sağlam hastane de boşaltılınca, doktorları kurduğumuz sahra hastanesine davet ettik. Ancak daha sonra doktorları geri çektiler. Kurduğumuz sahra hastanesini kullanmıyorlar. Ben tek doktor olarak çalışıyorum.”

SAHRA HASTANESİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Çömez sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı:

“Depremden sonra elektrikler kesildi. Bu gece hastanemiz bitiyordu ve yarın itibariyle hasta bakmaya başlayacaktık ancak elektriklerin kesilmesi sebebiyle hazırlıklarımız son aşamada durmak zorunda kaldık. Uzunca bir süre jeneratör problemiyle karşılaştık nihayet çözüldü. Şu anda hastanemizde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ben SSK hastanesine gittim ekibimle beraber, orası boşaltılıyor şu anda tahliye ediliyor. Tahliye olan hastalar şu anda gemi hastanelere nakledildi. Oradan 5-6 arkadaşımızı aldık hemşire ve acil hekim olarak onları getirdik şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. Olur da ihtiyacı olan olursa bunu lütfen duyurun bizim şu anda yerimiz İskenderun’da Bilfen Koleji’nin yanında kurulmuş bir sahra hastanesi bu geceden itibaren hasta bakmaya hazırız.”

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