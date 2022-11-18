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Turhan Çömez Meral Akşener’in açıklamalarını paylaştı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından İYİ Parti lideri Akşener’in verdiği cevabı paylaştı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:06
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Turhan Çömez Meral Akşener’in Erdoğan'a cevabını paylaştı

Turhan Çömez Meral Akşener’in açıklamalarını paylaştı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı 6’lı masayı terk etmesi konusundaki çağrısı gündeme bomba gibi düştü.

Çağrının ardından Akşener’in cevabı ise çok konuşuldu. Erdoğan’ın eski doktoru ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de Akşener’in sözlerini paylaşırken, şu ifadelere dikkat çekti.

“İYİ Parti, çizgisinde kırık olmayan, dün neyi savunuyorsa bugün de aynısını savunan insanların partisidir. ️Milletimizin geleceğinin ortaya konulduğu kumar masasında olmadık, olmayız.”

Meral Akşener, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017’de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren, o referandumda çok net çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi karalılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız."

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AHMET
18.11.2022 16:59
çömez senin savunduğun parti hdp li semra güzelin oylamasına katılmadı küstürmeyelim diye  
 
Ata Türkmen
18.11.2022 16:45
Masanın iki kumarbazı Davutoğlu ve Babacan olmasaydı açıklama daha inandırıcı olurdu. Truva atlarıyla istenilen başarı sağlanamaz. Truva atı liderlerini tekrar Bakan vb. makamlarda görmek istemiyoruz  
 
Millet
18.11.2022 16:36
Çizgi derken ablamız kalem çizgi sanmış.Diyenin evveliyatına bakalım herkes paşinde koşan çömez değil araştırıyoruz.Dyp,ANAP,akp,MHP, ip yetmedi CHP sözcülüğü.Bakan iken türbana karşı şimdi savunucu  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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