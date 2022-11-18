Turhan Çömez Meral Akşener’in açıklamalarını paylaştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı 6’lı masayı terk etmesi konusundaki çağrısı gündeme bomba gibi düştü.

Çağrının ardından Akşener’in cevabı ise çok konuşuldu. Erdoğan’ın eski doktoru ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de Akşener’in sözlerini paylaşırken, şu ifadelere dikkat çekti.

“İYİ Parti, çizgisinde kırık olmayan, dün neyi savunuyorsa bugün de aynısını savunan insanların partisidir. ️Milletimizin geleceğinin ortaya konulduğu kumar masasında olmadık, olmayız.”

Meral Akşener, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017’de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren, o referandumda çok net çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi karalılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız."