Turhan Çömez tanık olduğu rüşvet olayını açıkladı! Bakanın oğlu hastane izni için 5 milyon dolar istedi

Uğur Dündar, Sözcü'deki köşesinde, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Dr. Turhan Çömez ile 2002-2009 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev alan Kemal Unakıtan ile arasında geçen "5 milyon dolarlık rüşvet" konusunu yeniden gündeme getirdi.

Turhan'ın yaşadığı zorlu sürece değinen Dündar, dönemin bakanı içinde "Bakan oğlu 5 milyon dolar rüşvet istedi" konusunu yeniden alevlendirdi.

Uğur Dündar bu akşam yayınlanacak Arena programında, Turhan Çömez ile konuşacakları konularda kirli sepetlerinin bir bir döküleceğinin sinyallerini verdi.

İşte Uğur Dündar'ın yazısındaki o bölüm:

"Yaklaşık 12 yıl süreyle İstanbul’daki Vakıf Gureba Hastanesi‘nde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştı. AKP‘nin kuruluş sürecinde görevinden ayrıldı. Partinin Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın bir yıl kadar özel kalem müdürlüğünü yaptı. Daha sonra Balıkesir’den milletvekili seçildi.

Toplumsal sorunlara ilgisi, aktif ve haksızlıklara karşı çıkan kişiliği nedeniyle kısa sürede yıldızı parlayan milletvekillerinden biri oldu.

Ancak her şey, 5 milyon dolarlık bir rüşveti önce dönemin Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’e, sonra da Başbakan Tayyip Erdoğan’a iletmesiyle değişmeye başladı.

Yolsuzluklarla mücadelesi ve toplumsal sorunların çözümü için direnmesi, siyasi hayatında sonun başlangıcı oldu. Milletvekilliği sona ermeden önce kendisini Meclis‘e gönderen seçmenlerine bir mektupla seslendi. Mektupta onlar için neler yaptığını ve çabaları sırasında karşılaştığı zorlukları anlattı."