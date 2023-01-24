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  • Turhan Çömez'den "Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız" diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet

Turhan Çömez'den "Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız" diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet

İYİ Partili Turhan Çömez Erdoğan'ı överken kullandığı ve büyük tepki çeken ifadelerine ilişkin AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’ın sözlerine ithafen çok konuşulacak bir tweet attı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 19:38
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Turhan Çömez: Yalayacak yer bulmakta zorlananlara da gün doğuyor

Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
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AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon programındaki, "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" sözleri dikkat çekti. AKP’li Yediyıldız'ın sözleri kısa sürede gündeme oturdu.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez konuyla ilgili sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Çömez, paylaşımında “Başlar ayak, Ayaklar baş olunca, Yalayacak ve yamanacak yer bulmakta zorlananlara da gün doğuyor haliyle” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU

TV52'de yayınlanan "Gündem" programına AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız konuk oldu.

Sunucu Samet Yaşaryıldız'ın "Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim" sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna Yediyıldız'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

"ELİMİZLE YALAMAMIZ LAZIM"

Yediyıldız'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri şu şekilde:

"Tayyip ağabey Türkiye'nin başında. Dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir. Bak sana açık ve net söylüyorum, şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Ukrayna da Rusya da Tayyip ağabeyden bir şeyler bekliyor ve de onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Bunları şey olsun diye söylemiyorum ya! Tayyip ağabeye, bu resme biz kalkacağız bir şeyler söyleyeceğiz.

Biz bu memleketin insanı değiliz o zaman. Bırak AK Parti'nin veya bilmem neyin insanı olmayı, bu memleketin insanı değiliz ya!. Dünyada böyle bir lider olacak o liderin ülkesinde kendine karşı çıkan insanlar olacak değil mi, nasıl görürsün? Gittiğin yerlerde hep karşı çıkan cinsler var, 'Çok pahalı, alamıyoruz, yiyemiyoruz, gezemiyoruz' diyenlere ya havle diyorsun ya! Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke var mı? Avrupa'da, Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da var mı? Yok, niye? Dünya iki yıl pandemi diye bir şey geçirdi. Bütün devletler kendi çalışanını, işverenini, insanını korumak adına ne yatırım yapmak gerekiyorsa onları yaptı. Peşinden işte savaş çıktı..."

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