Turhan Çömez’den Boeing anlaşmasına çok sert tepki! “Milletten özür dile”

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çömez, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda Gazze dışında Türkiye’nin dış politika önceliklerine değinmemesini eleştirerek, “Amerika’yı rahatsız edecek hiçbir meseleye dokunmadı” dedi. Suriye’nin kuzeyindeki PYD/YPG yapılanması, Güney Kıbrıs’ın silahlanması ve Ege Adaları’nın statüsü gibi konuların görmezden gelindiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Erdoğan’ın görüşmesinin ardından Boeing ile yapılan uçak alımı anlaşmasını da eleştiren Çömez, “Peki niye Boeing aldık biz? Uluslararası Af Örgütü, Boeing firmasını İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma destek veren firmaların başında tayin etti ve Boeing şu anda İsrail Hava Kuvvetleri’nin en önemli tedarikçisi, şimdi o zaman biz bir ikileme düşüyoruz. Niye gidiyorsun sen Boeing'ten bunları alıyorsun? Boeing, İsrail'in uygulamış olduğu soykırıma destek veren, arka planında katkı sağlayan bir firmadır.” diyerek, alternatif olarak Brezilya merkezli Embraer firmasının daha uygun fiyatlı seçenekler sunduğunu belirtti.

Çömez, Erdoğan’a “2019 yılında yerli uçağımız artık havalarda olacak. Yolcu uçağımız diye bas bağırdın. Hala birçok yerde reklamların duruyor. Nerede senin yerli uçağın? Çık bunun için bu milletten özür dile, ‘Ben bütün billboardları doldurdum. Yerli uçağımız havalarda diye sizi kandırdım. O istedim sizden yapamadım. Şimdi gidiyorum Boeing'ten uçak alıyorum’ de. Bu bir siyasi sorumluluktur” diyerek tepki gösterdi.

Ayrıca ABD’den LNG doğalgaz ithalatının maliyetinin Rus ve Azeri gazına göre çok daha yüksek olduğunu iddia etti.