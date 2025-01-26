Turhan Çömez’den çok konuşulacak Hakan Fidan iddiası

İYİ Partili Turhan Çömez, AKP'ye geçen Kürşad Zorlu hakkında yaptığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Çömez, AKP'ye geçen Kürşad Zorlu hakkında "Grup başkanvekili olarak koşa koşa gidip Dışişleri Bakanı'na Hakan Fidan'a 'Ben bir konuşma yapacağım ne söyleyeyim' diye soran birisi" ifadelerini kullandı.

“HAKAN FİDAN'A KOŞA KOŞA GİTTİ”

Geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ederek AKP'ye geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu hakkında İYİ Partili Turhan Çömez’den bomba bir iddia geldi.

Çömez AKP'ye geçen Kürşad Zorlu hakkında Sözcü TV'de İpek Özbey'e konuştu. Çömez, Zorlu'nun konuşma yapmadan önce Hakan Fidan'a sorduğunu söyledi. Çömez "Biz kendisine konuşma verdiğimiz zaman grup başkanvekili olarak koşa koşa gidip Dışişleri Bakanı'na Hakan Fidan'a 'Ben bir konuşma yapacağım ne söyleyeyim' diye soran birisi. Bizim partimizdeyken bu arkadaş gidip Hakan Fidan'a danışıp fikrini alan biridir. Öğrendiğimde ona artık konuşma vermedim" dedi.

Çömez, "Uzun bir süredir sarayla yatıp kalktığını biliyorduk da acaba aklı başına gelir mi varsa bir parça onuru kendine gelir mi diye bekledik" söyleminde bulundu.