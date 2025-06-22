Turhan Çömez'den dikkat çeken Fatih Altaylı tepkisi 'Yeni uygulama bu mu? Sarayda suyunu ısıtıp içeri almak'

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasını sert ifadelerle eleştirirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın açıklamasına dikkat çekti.

Turhan Çömez paylaşımında "Fatih Altaylı'yı da almışsınız! Yeni uygulama bu mudur? Sarayda suyunu ısıtıp, ‍10 saat sonra içeri almak mıdır? Korkutarak korkularınızdan kurtulamazsınız! Bir an önce demokrasiye ve hukuka dönün" ifadelerini kullandı.

OKTAY SARAL NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral bu sabah sosyal medya hesabından Altaylı’ya yönelik yaptığı paylaşımda Altaylı'nın programından bir bölüm kesit paylaşarak "Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı" ifadelerini kullanmıştı.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Fatih Altaylı, “Erdoğan ömür boyunca cumhurbaşkanlığına devam etsin mi?” Anketini değerlendirmişti.

Altaylı dün kendi Youtube kanalında yayınlanan videosunda tam olarak şöyle konuşmuştu:

"Halkın yüzde 70'i buna karşıymış. Olumsuz ve çok olumsuz verenlerin oranı yüzde 70'miş. Bu oran çok da beklediğim oran, çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Bakın, Türk halkına çeşitli nedenlerle kızabilirsin, Türk halkının oy verme biçimine, oy kullanma alışkanlıklarına bir sürü nedenle kızabilirsin, katılmayabilirsin. Hatta çok sinirlenip; yok 'bidon kafalı', yok 'göbeğini kaşıyan adam' falan filan da diyebilirsin. Bunlar o kişilerin kendi fikirleri… Fakat Türk halkı sandığı sever ve gücün kendisinin olmasını ister. Yani oraya babasını seçse koysa, babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmaktan hoşlanır. Bu tabii yeni bir şey de değil.

Geçmişine bakın bu milletin, yakın geçmişinden de söz etmiyorum, uzak geçmişine bakın… Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı… Suikast demeyelim de komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen…

Öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçmiş gibi görünür ama seçme hakkının elinden alınmasından ve kendi kaderini kimin belirleyeceğini belirleme hakkının elinden sonsuza kadar alınmasından hoşlanmaz. O yüzdendir ki burada hakiki bir diktatörlük kurma hayali olanlar asla kuramazlar. Tam kurduklarını zannederlerken bir de bakmışlar ki kuramamışlar. Çok net görüyoruz. Bu ülkenin bir bölümü elbette Tayyip Erdoğan'dan hoşlanmıyor, nefret ediyor olabilir. Ama yüzde 70'i Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyor değildir. Ama 'Bir dakika kardeşim biz sana yetki verdik ama bunu haneden haline gel, hayat boyu orada kal, hatta sonunda da oğluna, damadına, yeğenine devret' istemez bunu Türk halkı."