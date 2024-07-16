Turhan Çömez'den flaş iddia: TOGG tarihten silinecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi' bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınacak. Paketin 11. maddesi, bazı elektrikli araç firmalarına ayrıcalık tanıyacağı iddiasıyla tartışmalara neden oldu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, bu maddenin Türkiye'de fabrika kurmayı planlayan Çin merkezli BYD firmasına avantaj sağlayacağını ve bu durumun TOGG'a zarar vereceğini belirtti.

“TOGG’UN TARİH SAHNESİNDEN SİLİNMESİNE YOL AÇACAK”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Meclis’e bir tasarruf paketi ile ilgili sözde bir torba yasa getireceğiz. Bunlardan bir tanesi 11. madde çok net bir şekilde Çin'den gelmesi planlanan elektrikli araçla ilgili firmanın çok fazla imtiyaz sahibi olması. Bunun için yasa çıkartıyoruz biz. Akıl alır gibi değil. Göreceksiniz tarihe not düşüyorum. Bu durum 'TOGG'u büyük ölçüde hırpalayacak ve TOGG'un tarih sahnesinden silinmesine yol açacak bir imtiyazdır bu.”