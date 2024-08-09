Turist bıraktığı hasar kadar vergi ödeyecek. Çalışma başlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras 17 maddenin görüşüldüğü Ağustos Ayı meclis toplantısında SGK borçları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

YouTube üzerinden de canlı yayınlanan meclis toplantısında konuşan Aras merkezi bütçeden gelen gelirlerin giderleri karşılamadığını ifade ederek, "Yerel yönetimler olarak gelirlerimiz sabit kalırken giderlerimiz artıyor. Özellikle ilçe belediyelerimizin gelirlerinin büyük çoğunluğu ya merkezi bütçeden gelen paylara ait ya da emlak vergilerine ait durumda. Emlak vergileri yılda bir tekrar değerlendiriliyor. O yüzden belediyelerimizin SGK borcu oluyor" ifadelerini kullandı.

"TURİST BIRAKTIĞI HASAR İÇİN BEDEL ÖDESİN"

Hollanda’da 32 Euro konaklama vergisi alındığına dikkat çeken Aras, şu ifadeleri kullandı:

Buraya gelen turistin kente bıraktığı bazı hasarlar var. Trafik, plaj kullanımı, ürettiği çöpler, kullandığı su ve kanalizasyon bunlar kente birçok hasar bırakıyor. Karşılığında ise hiçbir gelir elde edemiyoruz. Buradaki büyük şirketlerin vergi merkezleri İstanbul ve Ankara’da olduğundan; vergiden de pay alamıyoruz. Bunun önüne geçmek için de buraya gelen turist kente bıraktığı hasar için kullanma bedeli olarak bir bedel ödesin. Bunun çalışmasını da yapıp yakında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza veya Hazine ve Maliye Bakanlığımıza da sunacağız.