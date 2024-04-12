Turist kadını görünce uzaylı görmüş gibi oldular. Hepsi fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Turist kadını görünce uzaylı görmüş gibi oldular. Hepsi fotoğraf çektirmek için sıraya girdi
Tac Mahal'e giden bir turistle fotoğraf çektirmeye çalışan Hintli erkeklerin o anları, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu

Hindistan'ın ünlü simgelerinden biri olan Tac Mahal'e giden bir turistin başına gelen olay, sosyal medyada gündem oldu. Turist, Tac Mahal'in görkemli yapısını arka plan olarak kullanarak fotoğraf çektirmek istediğinde, yanına yaklaşan ve fotoğraf çekmeye çalışan Hintli erkeklerin hareketleri ilginç bir hal aldı.

Hintli erkekler, turistle fotoğraf çektirmeye çalışırken yaşadıkları anlar, çekilen bir videoyla sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, erkeklerin turistin etrafını sarması ve çeşitli pozlar vermesiyle ortaya çıkan görüntüler, kısa sürede viral oldu.

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