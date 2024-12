Turist sayısı 16 milyonu aştı: Antalya'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, 2024 yılı 11 aylık dönemde Antalya'ya gelen turist sayısının 16 milyon 600 bini aştığını açıkladı. Kavaloğlu, Antalya'nın, tüm zamanların yıl rekorunu şimdiden kırdığını kaydetti.

Bu yıl turizm tarihinde tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan Antalya'da, kasım ayı sonu itibarıyla toplam turist sayısı 16,6 milyonu aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış gösteren yabancı turist sayısı, tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Turizm tarihindeki rekoru 2023 yılındaki 15 milyon 689 bin 258 kişi olan Antalya'nın yeni rekorunun aralık ayı sonunda 17 milyonu aşacağı öngörülüyor.

EN ÇOK RUS TURİST GELDİ

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, kasım ayı sonu verilerine göre Rusların birinci sırada olduğunu açıkladı. Kavaloğlu, "Yaklaşık 3 milyon 850 bin Rus, tatil için Antalya'yı tercih etti. İkinci sırada Almanlar var, 3 milyon 400 bin kişi. Bizim için çok değerli İngilizler 1,5 milyon kişiyi geçti ve üçüncü sırada. Dördüncü Polonyalılar, 1 milyon 250 bin kişi civarında. Dolayısıyla bu rakamlara baktığımızda zor geçen bir yılın ardından 2025'e umutla bakabiliyoruz. Şimdi yılın son ayına geldik. Yılın son ayında da aslında Antalya'daki açık olan otellerin sayısı bir parça düştü. Ama iklim şartları gayet güzel gidiyor. Dün örneğin Antalya'da insanlar denize girebiliyordu. Bizim için çok büyük avantaj" dedi.

ANTALYA'NIN DÖRT ANA PAZARI

Antalya için en önemli dört ana pazarın Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, "Özellikle Rusya- Ukrayna savaşı devam ediyor olmasına rağmen 4 milyona yakın Rus turistin Antalya'yı tatil için tercih etmesi, çok büyük bir avantaj. Rusya'nın 1 numaralı seyahat destinasyonuyuz. Almanya'nın, İngiltere'nin 1 numaralı seyahat destinasyonu değiliz. İngiltere'den Antalya'ya 1,5 milyon kişi geliyor ama 16,8 milyon kişi İspanya'ya gidiyor. Dolayısıyla Almanya, İngiltere ve hatta İskandinav ülkelerinde daha çok yolumuz var. Bu pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz. Rusya'da barıştan yanayız. Turizm barışın dili. İnsanlar çok refah bir şekilde tatile gelmeyi tercih eder. Bu anlamda Rusya- Ukrayna arasındaki gerilimin, savaşın bitmesi halinde Rusların ve Ukraynalıların yine Antalya'yı tercih edeceklerini görüyorum" diye konuştu.

ORTA DOĞU'DAN GELEN TURİST SAYISI AZALDI

Kavaloğlu, "2019 verilerinden sonra en yüksek artışı Ukrayna'da sağlamıştık, 1 milyon kişiyi geçmişlerdi. O rakam 200 binlere kadar düştü. Bu yıl 500 bine yaklaşacak ama Avrupa'da yaşayan Ukraynalılar da tatil için yine Antalya'yı tercih ediyor. Ama savaşın bitmesi, bizim için çok büyük bir avantaj olacak. İnsanlık için de çok büyük bir avantaj olacak. Bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Özellikle Orta Doğu'daki gerilim de bizi turizm anlamında etkiliyor. İsrail-Filistin arasındaki bu problemin çok ciddi anlamda turizme olumsuz etkileri oluyor. Orta Doğu'dan gelen turist sayısında da çok ciddi azalma söz konusu. Tabii ki turizmci, her zaman barışı tercih eder. Bir an önce bu coğrafyaya barışın gelmesini tercih ediyoruz" dedi.

'YIL SONU 17 MİLYONU AĞIRLAMIŞ OLACAĞIZ'

Antalya'da 16,6 milyonu aşan kasım ayı sonu turist rakamlarının öngördükleri veriler olduğunu belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu ise "Haziran- temmuz aylarında bir yavaşlama meydana gelmişti. Avrupa Futbol Şampiyonası, Paris Olimpiyatları gibi ama ondan sonra yine toparladı ve yıl sonu 17 milyonu ağırlamış olacağız. Ana pazarlarımız yine Rusya birinci sırada, akabinde Almanlar geliyor. İngilizlerde çok ciddi artış var, sonra Polonyalılar geliyor. Hedeflediğimiz rakamları otelciler yakalamış olacaktır" diye konuştu.