Turistik cennetlerde sessiz katil! Belirtisiz ölümcül enfeksiyon yayılıyor

Avrupa’nın en gözde turistik şehirlerinde, tatilcileri ve yerel halkı tehdit eden ölümcül bir enfeksiyon sessizce yayıldı.

Chikungunya virüsü, Fransa-Almanya sınırındaki Alsace bölgesinde ilk kez yerel bir vakada tespit edildi.

Üstelik bu vaka, virüsün artık sadece tropikal bölgelerden gelen turistlerle değil, yerel sivrisinekler aracılığıyla da bulaşabildiğini ortaya koydu.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), özellikle İtalya, Fransa, İspanya ve Yunanistan gibi popüler turistik destinasyonlarda riskin hızla arttığını duyurdu.

BELİRTİ GÖSTERMEDEN YAYILIYOR, GÜNLÜK EŞYALARLA BULAŞIYOR

Chikungunya virüsü, yüksek ateş, eklem ağrıları ve deri döküntüleri gibi belirtilerle kendini gösterse de, bazı vakalarda günlerce, hatta haftalarca hiçbir semptom göstermeden ilerleyebildi.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan virolog Dr. Anna Whitfield, “Bu virüs, özellikle erken dönemde belirti göstermemesi nedeniyle tespit edilmesi zor bir tehdit. Enfekte kişiler, farkında olmadan virüsü başkalarına bulaştırabilir” dedi.

Araştırmalar, virüsün sadece sivrisinek ısırıklarıyla değil, enfekte olmuş kişilerin kullandığı bardak, yatak takımı, kıyafet gibi günlük eşyalar aracılığıyla da yayılabileceğini gösterdi. Bu durum, özellikle oteller, hosteller ve kalabalık turistik mekanlarda büyük bir risk oluşturdu.

TURİSTİK ŞEHİRLERDE ALARM: MİLANO, BARSELONA, ATİNA TEHDİT ALTINDA

ECDC’nin son raporuna göre, Milano, Barselona, Atina, Roma ve Paris gibi Avrupa’nın en çok ziyaret edilen şehirlerinde sivrisinek popülasyonunda artış gözlemlendi. Bu durum, chikungunya virüsünün yayılma hızını artırdı.

Imperial College London’dan epidemiyolog Dr. Gary Konstantinoudis, “İklim değişikliği, sivrisineklerin daha geniş bölgelere yayılmasına ve virüsün Avrupa’da kök salmasına neden oluyor. Turistik şehirlerdeki yoğun insan hareketliliği, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor,” uyarısında bulundu.

HAMİLELER, ÇOCUKLAR VE KRONİK HASTALAR İÇİN YÜKSEK RİSK

Chikungunya virüsü, çoğu hastada birkaç hafta içinde iyileşse de, hamile kadınlar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, virüs bazı vakalarda sinir sistemi bozukluklarına ve hatta ölüme neden olabiliyor.

Avrupa’da şu anda iki farklı aşı bulunsa da, yaşlılarda görülen yan etkiler nedeniyle bu aşıların güvenilirliği tartışma konusu.

Paris’teki Pasteur Enstitüsü’nden immünolog Dr. Sophie Dubois, “Aşılar umut vadediyor, ancak yan etkiler nedeniyle daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Şu an için en etkili yöntem, sivrisinek ısırıklarından korunmak ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymak” dedi.

UZMANLARDAN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Uzmanlar, tatilcilerin ve yerel halkın sivrisinek kovucu spreyler kullanması, uzun kollu kıyafetler giymesi ve otel odalarında yatak takımlarının sık sık değiştirilmesini talep etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, restoranlarda kullanılan bardak ve çatal-kaşıkların hijyenik koşullarda temizlendiğinden emin olunması gerektiği belirtildi.

ECDC, turistik şehirlerdeki otel ve restoran işletmelerine yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini, aksi takdirde salgının kontrolden çıkabileceğini ifade etti.

TATİL PLANI YAPANLAR İÇİN UYARI

Avrupa’ya seyahat planı yapanlar için uzmanlar, özellikle yaz aylarında dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Dr. Whitfield, “Turistik şehirlerdeki kalabalık ortamlar, virüsün yayılması için ideal bir zemin oluşturuyor. Seyahat öncesi sağlık kontrolleri ve aşı durumu gözden geçirilmeli” dedi.

Ayrıca, ECDC, turistlerin çiğ veya az pişmiş yiyeceklerden, şüpheli su kaynaklarından ve hijyenik olmayan mekanlardan uzak durmasını önerdi.

Avrupa’nın turistik şehirlerinde tatil hayalleri kuranlar için bu ölümcül enfeksiyon, ciddi bir tehdit oluşturdu.

Uzmanlar, hem yerel halkı hem de turistleri bu sessiz katilden korunmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

İklim değişikliğinin etkisiyle artan bu tür salgınlar, gelecekte daha büyük tehlikelerin habercisi olabileceğinin altı çizildi.