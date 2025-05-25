Turistik ilçede fırtına tozu dumana kattı



Fatih Sultan Mehmet Han'ın "Çeşm-i Cihan" olarak nitelendirdiği Bartın'ın Amasra ilçesinde akşam saatlerinde fırtına çıktı. Yaklaşık 30 dakika süren fırtına, tozu dumana kattı. Fırtına esnasında ise bölgedeki işletmeler ve ilçede gezen turistler zor anlar yaşadı. Rüzgarda yürümekte zorlanan turistler, toz bulutlarını görünce panikle sağa sola kaçıştı. Şiddetli fırtınada saksı, demir barikatlar, duba, çöp kutuları ve reklam tabeleları yıkılırken, bazıları yerde sürüklendi.



Fırtınaya denizde yakalanan tur tekneleri de, şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle rotalarını limana çevirdi. Zaman zaman küçük çaplı hortumlar da oluşurken, ilçeden ayrılmak isteyen turistlerin araçlarına yönelmesi ile otoparklarda uzun araç kuyruğu oluştu.