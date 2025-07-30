Turistik noktada başı olmayan ceset bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Turistik noktada başı olmayan ceset bulundu

Korkunç olay Portekiz'in başkenti Lizbon'da meydana geldi. Her yıl yüzbinlerce turisti ağırlayan kentte başı olmayan bir erkek cesedi bulundu.

Her yıl yüz binlerce turistin tercih ettiği Portekiz'in Lizbon kentinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kentin merkezinde başı olmayan bir erkek cesedi bulundu.

LİZBON'DA BAŞSIZ CESET BULUNDU

Mirror'da yer alan habere göre, yerel saatle 06.45 sıralarında Lisbon'un turitik noktalarına yakın bir yer olan Patio Salema'da erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin başının olmadığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinde cesedin bulunduğu nokta şeritle abluka altına alınırken, cansız bedenin başını arama çalışmaları devam ediyor.

ARABANIN BAGAJINDA DA KADIN CESEDİ BULUNMUŞTU

Öte yandan olaydan birkaç saat önce de bir aracın içerisinde kadın cesedi bulunmuştu. Polis iki olaylın bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

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