Turistik tekneler yeni sezona hazır

Antalya'nın Kaş ilçesinde kış döneminde bakım ve onarım için karaya çekilen tur tekneleri, yaz sezonuna hazırlanıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kaş'ta yaz sezonuna hazırlık çalışmaları sürüyor.

İlçede limanda ve marinada karaya çekilen ve boyları 15 ila 30 metre uzunluğunda değişen yaklaşık 450 teknede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yatlar ve tur tekneleri, ustalar tarafından öncelikle alt bölümleri tazyikli suyla yıkanıyor. Ardından eskiyen boyaları yakılarak kazınıyor. Çürüyen ahşap bölümler yeni tahtalarla değiştiriliyor. Yatların alt bölümlerinde açılan tahta araları, "kalafatlama" denilen yöntemle pamukla kapatılıyor. Kazınan ve kalafatlanan ahşap bölümlere önce astar, ardından macun çekiliyor. Macun çekilen bölümler yağlı boyayla boyanıyor. Temizlenen yatın tüm bölümleri yenileniyor ve pırıl pırıl hale getiriliyor.

TEKNELER NİSANDA DENİZE İNDİRİLECEK

Yatçılar Kooperatif Başkanı İlyas Kahraman, yaz sezonunda yoğun bir şekilde çalıştırılan tekneleri, ekim sonu itibarıyla karaya çektiklerini söyledi.

Kış döneminde tekneleri kontrolden geçirdiklerini ve eksikliklerini tamamladıklarını anlatan Kahraman, yeni sezona hazır hale getirdiklerini belirtti. Bu yıl da limanda ve marinada yoğun bir çalışma süreci yaşandığını aktaran Kahraman, bakım ve onarımdan geçirilen teknelerin nisandan itibaren Akdeniz'in mavi sularıyla buluşacağını belirtti.

Kahraman, geçen yılın kendileri için güzel geçtiğini, bu yıl için de umutlu olduklarını kaydetti.

Tekne bakımlarını gerçekleştiren Ufuk Koçak da yerli ve yabancı misafirlere en iyi hizmeti sunabilmek için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kaş'ta teknelerden dalış da yapıldığını dile getiren Koçak, "Misafirlerimizin konforlu bir şekilde dalış yapabilmeleri için gerekli tüm altyapı ve donanımların hepsini güncelliyoruz. Kaş dünyanın sayılı dalış merkezlerinden birisi. Muhteşem dalış noktalarımız var. Dünyanın her yerinden gelen dalışçıları misafir ediyoruz." diye konuştu.